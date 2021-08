PSG : Mbappé au Real, le coup de pouce d'Arsenal ?

Dans : PSG.

Encore et toujours intéressé par le recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid n’a toutefois pas assez d’argent pour convaincre le PSG. Mais c’est Arsenal qui pourrait bien débloquer la situation.

Ces derniers temps, Kylian Mbappé fait parler de lui. Déjà pour ses performances sur le terrain. Puisque samedi lors de la victoire du PSG contre Strasbourg en L1 (4-2), le champion du monde a été dans tous les bons coups, avec un but et une passe décisive. Mais c’est surtout dans la rubrique mercato que l'international français laisse le plus de traces. Il faut dire que depuis de longs mois, Mbappé garde un certain flou par rapport à son avenir… Toujours sous contrat avec Paris jusqu’en 2022, le star de 22 ans refuse pour l’instant de signer un nouveau bail au PSG. Voyant la situation s'empirer, le Real Madrid a donc décidé de s’engouffrer dans la brèche pour tenter de recruter Mbappé dès cette saison.

Odegaard pour payer Mbappé ?

Selon les dernières informations, le club espagnol va faire une première offre de 150 millions d’euros pour s’attacher les services du Français. Une somme qui ne sera bien entendu pas suffisante pour faire craquer Nasser al-Khelaïfi. Sauf que pour le moment, le Real ne peut pas offrir plus, par manque de liquidités. Afin de rétablir la situation, Madrid veut vendre Martin Odegaard, selon AS. Parti à Arsenal en prêt la saison passée, l’attaquant norvégien a effectué son retour dans la Maison Blanche cet été. Mais comme avec Zinedine Zidane, le jeune de 22 ans ne fait pas non plus l’unanimité avec Carlo Ancelotti. Sa non-présence dans l’équipe pour le premier match de Liga contre Alaves l’attestant. Par conséquent, celui qui n’a toujours pas reçu de numéro pour cet exercice 2021-2022 va devoir faire ses valises. Et le Real aimerait bien le vendre à Arsenal pour 40 millions d’euros. Problème, les Gunners n’ont pas tout cet argent, et un prêt avec une option d’achat serait plutôt à l’étude. Pas de quoi faire les affaires du Real dans le dossier Mbappé...