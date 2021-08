Mbappé : 150 millions d'euros, 48 heures, la terre va trembler !

Dans : PSG.

Le dossier Kylian Mbappé semble sérieusement bouger ces derniers jours, et cela s'est même accéléré avec la signature de Lionel Messi. Le Real Madrid a rempli ses caisses et s'apprête à offrir une montagne d'or au PSG, et Mbappé devait enfin parler du mercato.

Le Parc des Princes sera comble ce samedi soir pour le match PSG-Strasbourg, et forcément les regards seront tournés vers Lionel Messi, lequel sera officiellement présenté aux supporters parisiens, tout comme les joueurs recrutés par Leonardo cet été. Mais si la Pulga se contentera de suivre le match des tribunes, la réaction des virages à l’encontre d’une autre star du Paris Saint-Germain sera également attendue, c’est bien évidemment de Kylian Mbappé. Car si l’attaquant français exigeait des renforts pour prolonger au PSG, son mutisme total commence à agacer. D’autant que ces dernières heures la petite musique d’un départ de Mbappé au Real Madrid se fait de plus en plus insistante.

مبابي رفض كل عروض التجديد،ورمى الكرةفي ملعب باريس احتراماً لهم،أما الخروج الآن بمبلغ مالي أو الخروج مجاناًالموسم المقبل



Mbappe refused all renewal offers,and made the decision to PSG out of respect for them,either to leave now with a sum of money or to leave for free next season pic.twitter.com/iTB2wwatqz — محمد الكعبي (@Qatari) August 13, 2021

Pour l’instant, Kylian Mbappé ne s’est toujours pas exprimé sur son avenir à Paris ou à Madrid, mais la Gazzetta dello Sport et plusieurs médias européens l’affirment, il le fera dans les 48 heures qui viennent. Et si le champion du monde va parler, ce sera probablement pour confirmer qu’il est déterminé à quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, que ce soit sous la forme d’un transfert payant d’ici le 31 août prochain, ou bien libre dans un an. Mbappé aurait en effet décidé de partir, mais il refuser d’aller au bras de fer. Autrement dit, si Nasser Al-Khelaifi veut qu’il joue avec Neymar et Lionel Messi en 2021-2022, il le fera, mais partira gratuitement dans un an.

« Pourquoi Mbappé voudrait aller au Real Madrid ? » pic.twitter.com/mKf0xyYJfH — Real Madrid-French 🇫🇷 (@RMadridFrench) August 11, 2021

Mbappé pour 150 millions d'euros, le Real Madrid prêt à frapper

Les choses sont claires pour Mbappé, il n’y aura aucune prolongation de contrat au PSG. Et Florentino Perez a été informé de cette décision, ce qui permet au président du Real Madrid de se préparer à une offre rapide si du côté du Qatar l’Emir valide un départ de Kylian Mbappé. Pour cela, Le Parisien et L'Equipe confirment que le club entraîné par Carlo Ancelotti a mis de côté plus de 120 millions d'euros, et pourrait même monter le curseur à 150 millions afin de convaincre Doha de céder dans les deux prochaines semaines la star française, lequel pourrait retrouver Karim Benzema au Real Madrid. Pour l'instant, Nasser Al-Khelaifi n'a visiblement aucunement l'intention de céder à Mbappé, et on l'a encore vu mercredi lors de la présentation de Lionel Messi.

Si le départ de Kylian Mbappé se concrétisait d'ici la fin du mercato, il se pourrait donc que le match PSG-Strasbourg soit le dernier pour l'ancien Monégasque sous le maillot parisien au Parc des Princes, puisque la prochaine rencontre aura dans le stade parisien n'aura lieu qu'en septembre, la formation de Pochettino se déplaçant lors des deux prochaines journées du Championnat de Ligue 1. Le suspense est à son comble.