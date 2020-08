PSG : Mbappé apporte un soutien XXL à Tuchel !

Dans : PSG.

A la veille de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Kylian Mbappé a dit tout le bien qu'il pensait de Thomas Tuchel.

En février dernier, malgré la victoire 5-0 du PSG face à Montpellier, la fin du match avait été ternie par un accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé lorsque l’entraineur parisien avait remplacé la star française. Le champion du monde n’avait alors pas masqué son mécontentement face à ce choix. Mais visiblement, entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, cette séquence n’a pas laissé la moindre séquelle. Ce samedi soir, présent en conférence de presse, l’attaquant tricolore du Paris Saint-Germain a clairement fait savoir qu’il n’y avait aucune fracture entre le technicien allemand et son vestiaire, contrairement à ce que certains avaient voulu faire croire depuis que Tuchel est arrivé sur le banc du PSG.

Kylian Mbappé a balayé tout cela d’un revers de la main. « Les joueurs sont derrière le coach. J'ai entendu pas mal de choses sur le coach, comme quoi il ne maîtrisait pas son vestiaire ou qu'il ne savait pas gérer des stars. La vérité est qu'il réalise la meilleure saison de l'histoire du club. Il a réussi à nous mettre tous dans le bon état d'esprit. Il y a eu des événements dans la saison, des hauts et des bas. Cela arrive à tous les entraîneurs du monde. A Paris cela se voit plus. On croit en lui et demain on jouera aussi pour lui », a prévenu le joueur français du Paris Saint-Germain. Reste à gagner la Ligue des champions pour clore définitivement le débat.