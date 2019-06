PSG : Mbappé, Al-Khelaïfi, le plan XXL du Real dévoilé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En début de semaine, AS dévoilait que le Real Madrid allait patiemment attendre 2020 pour s’attaquer au dossier Kylian Mbappé.

En effet, le club merengue, qui a déjà recruté Luka Jovic et Eden Hazard pour renforcer son attaque, n’a aucunement l’intention de se froisser avec le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi. A en croire les informations obtenues par Marca, c’est d’ailleurs avant tout pour conserver des relations cordiales avec le champion de France en titre que le Real Madrid a décidé de reporter l’opération Mbappé, et de lâcher l’affaire pour cet été.

Le Real ne veut pas froisser Nasser Al-Khelaifi

En revanche, le quotidien espagnol est affirmatif. L’été prochain, le Real Madrid mettra tout en œuvre pour séduire l’international tricolore, lequel figurait déjà dans le viseur du champion d’Europe 2018 il y a deux ans, lorsque ce dernier avait finalement opté pour le Paris Saint-Germain. Voilà qui devrait convenir à Nasser Al-Khelaïfi, en attendant des négociations sans doute serrées et stressantes l’été prochain autour du natif de Paris, plus que jamais parti pour rester dans la capitale française. Au contraire de son compère Neymar, lequel semble prêt à tous les sacrifices pour rallier le FC Barcelone.