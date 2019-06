PSG : Neymar crache sur 12 ME par an pour quitter Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Neymar au FC Barcelone, le feuilleton est plus que jamais lancé. Et pour cause, ce qui ressemblait à de simples rumeurs commence à prendre de plus en plus d’ampleur puisque ce mardi, le quotidien catalan Sport annonce qu’un accord de principe a été entériné entre le FC Barcelone et l’international brésilien, déterminé à rejoindre le champion d’Espagne en titre cet été au mercato. Et selon le média, c’est un sacrifice important que Neymar est prêt à consentir pour rejoindre Barcelone puisqu’il aurait accepté un contrat de cinq ans assorti d’un salaire de 24 ME annuel.

A titre de comparaison, la star du Paris Saint-Germain touche actuellement la coquette somme de 36 ME par saison dans la capitale française. Mais « son désir de revenir est si grand qu’il n’a imposé aucune condition » affirme le journal, pour qui tout est donc définitivement réglé entre Barcelone et Neymar. Désormais, ce sont aux deux clubs de se mettre d’accord. Et la tache s’annonce bien plus délicate, Nasser Al-Khelaïfi n’ayant aucunement l’intention de céder Neymar, comme RMC le répétait pas plus tard que lundi. Tout du moins pas à moins de 300 ME, le prix que le président aurait fixé pour son joyau. Une somme à priori hors d’atteinte pour le club catalan…