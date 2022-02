PSG : Mbappé a signé à Madrid, il l'assure à 100%

Dans : PSG.

Ancien président du FC Barcelone, Joan Gaspart connaît bien Florentino Pérez. Et pour lui, la sérénité du patron du Real Madrid prouve que Kylian Mbappé s’est déjà engagé à quitter le Paris Saint-Germain libre pour la Maison Blanche cet été.

A deux semaines du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, la pression commence à monter au Paris Saint-Germain. Et peut-être encore un peu plus autour de Kylian Mbappé. L’attaquant en fin de contrat sera évidemment la grande attraction de cette double confrontation, lui que l’on annonce avec insistance chez les Merengue l’été prochain. Pour le moment, lorsque la presse l’interroge sur son avenir, le Français se dit totalement focalisé sur son équipe et sur ses performances.

Il n’empêche que certains l’accusent d’avoir réglé la question de son avenir. C’est notamment le cas de Joan Gaspart, l’ancien président du FC Barcelone (2000-2003) qui croit pouvoir interpréter la sérénité du patron madrilène Florentino Pérez. « Je vais vous donner un scoop. Kylian a déjà signé au Real Madrid, j'en suis certain. Je connais Florentino et j'en suis sûr », a certifié Joan Gaspart sur les ondes de Radio Marca, avant de comparer les habitudes du Real Madrid à celles du FC Barcelone.

La discrétion du Real Madrid dans le dossier Mbappé

« La crise du Barça est une situation publique et à portes ouvertes. Mais ce n'est pas comme ça au Real Madrid, a-t-il commenté. Ce qui se passe au Real Madrid, personne ne le sait. La seule chose que les gens savent, c'est qu'il y a un super chef d'entreprise aux commandes. Quand on organise une réunion entre dirigeants, on a du mal à en trouver deux qui ne sont pas d'accord. Nous au Barça, on est différents. » Déjà Merengue ou non, Kylian Mbappé ne sera pas épargné par la presse espagnole à l’approche du rendez-vous européen.