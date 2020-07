PSG : Mbappé à Milan, le Real Madrid en stress

Dans : PSG.

L’avenir de Kylian Mbappé semble tout tracé. Dans un an ou un peu plus, il rejoindra le Real Madrid, qui lui fait les yeux doux depuis des années, et avait été tout proche de le faire signer en 2017 avant qu’il ne rejoigne le PSG.

Finalement, le champion du monde a préféré une étape dans la capitale français, le club de son coeur. Pour mieux rejoindre la Maison Blanche ? Tout le monde n’a pas dit son dernier mot dans cette histoire, et la possibilité de voir le Milan AC faire une véritable offre en or au PSG pour se payer Mbappé à l’été 2021 fait son chemin. En cas de rachat, le club lombard pourrait bien tout tenter sur le plan financier pour retrouver son lustre d’antan. Et si le Real Madrid ne s’inquiète pas vraiment du choix que ferait l’attaquant français, la réalité économique perturbe les Merengue.

C’est la révélation du média espagnol Defensa Central, qui se demande ce que ferait le PSG si, au moment de vendre Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi recevait une offre bien plus copieuse de la part du Milan AC que du Real Madrid. Les bonnes relations avec Florentino Pérez permettront d’aborder ce problème sereinement, mais la question mérite d’être posée dans ce cas de figure. Si le club italien monte à 250 ME pour s’offrir Kylian Mbappé, et que le Real Madrid ne peut pas suivre, la priorité de Mbappé pourrait en théorie passer au second plan. Et obliger le club espagnol à effectuer un incroyable effort financier pour se mettre à niveau, ce qui fait quelque trembler les murs de la Maison Blanche. Pour le moment, le Milan AC n’en est pas à se positionner sur Mbappé, mais le Real Madrid garde un oeil attentif à tous ceux qui pourraient tenter leur chance pour faire venir l’ancien monégasque.