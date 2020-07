PSG : La bombe Mbappé, une offre démente venue d'Italie

Dans : PSG.

Se payer Kylian Mbappé, tous les clubs en rêvent, mais très peu peuvent le faire. Le Milan AC pourrait faire une tentative fracassante en 2021.

Plus grande fortune de France avec un compte en banque bien rempli de 100 milliards d’euros, Bernard Arnault voit son nom revenir très souvent dans l’actualité d’un club de football. Il s’agit du Milan AC, où il est annoncé régulièrement comme le futur repreneur de ce géant du football italien qui peine à revenir vers les sommets ces dernières années, et n’a jamais retrouvé le lustre du règne de Berlusconi. Après avoir une première fois démenti un rachat du Milan AC, l’homme d’affaires français voit de nouveau son nom mêlé au club lombard. Il Giornale affirme que le patron de Louis Vuitton négocie avec le fonds Elliott Management pour le rachat du Milan, club de prestige de la cité de la mode en Italie. Le média italien affirme que, en cas de rachat du club dans les prochains mois, le dirigeant français verrait très grand pour remettre le Milan AC au sommet.

L’idée serait de convaincre Pep Guardiola de venir sur le banc, et de faire un énorme effort financier pour obliger le PSG à lui vendre Kylian Mbappé en juin 2021. Tout le monde sait que, s’il ne prolonge pas, le champion du monde français pourrait changer d’air à ce moment-là de sa carrière. Pour le moment, tout indique une arrivée au Real Madrid, mais en cas d’offre démente venue d’Italie, cela pourrait faire réfléchir tout le monde. Il faudrait d’ici là que les planètes s’alignent, et que Bernard Arnault officialise son intérêt pour le Milan AC, et sa volonté d’y investir une petite partie de sa fortune, parmi les plus grandes du monde.