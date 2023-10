PSG ‍: Mbappé a lâché 100 millions pour jouer cette saison

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis cet été, les hypothèses se multiplient pour savoir quelles sont les raisons au brutal retour de Kylian Mbappé dans l'effectif parisien après la première journée de Ligue 1. Une explication sérieuse est désormais évoquée.

Cela a bataillé durement au mois de juillet du côté du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi ayant profité de la présentation officielle de Luis Enrique pour menacer Kylian Mbappé. Pour le président qatari, les choses étaient claires, soit le numéro 7 parisien prolongeait son contrat, qui s’achève en 2024, soit il devait accepter un transfert. L’attaquant n’ayant accepté aucune des deux solutions, Al-Khelaifi a mis ses menaces à exécution en envoyant Mbappé dans le loft, le privant même de la tournée du PSG en Asie.

Le divorce semblait total, tout cela sur fond de possible départ au Real Madrid. Mais, à la surprise générale, après le triste nul de Paris face à Lorient, le PSG annonçait le 13 août que le champion du monde 2018 était réintégré dans le groupe de Luis Enrique. Un come-back aussi stupéfiant qu’inexpliqué, puisqu’aucun accord pour une prolongation n’était officialisé. Mais ce samedi, Abedllah Boulma avance un scénario qui a du sens.

Mbappé cède des primes, le PSG cède sur tout

▫️Avant de réintégrer le groupe principal en août, Kylian Mbappé avait accepté de renoncer à ses primes (100 M) s’il décidait de ne pas prolonger son aventure au club.

▫️Au début de l’été dernier, le club avait programmé une vente de l’attaquant français autour de 150 M d’euros… — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) October 7, 2023

Le journaliste, plutôt bien informé sur tout ce qui concerne le Paris Saint-Germain, dévoile un accord entre le clan Mbappé et les dirigeants du club de la capitale. Une solution financière qui a permis à Nasser Al-Khelaifi de trouver son intérêt et à Kylian Mbappé de pouvoir jouer au football dans une saison qui se terminera par l’Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris. « Avant de réintégrer le groupe principal en août, Kylian Mbappé avait accepté de renoncer à ses primes (100 M) s’il décidait de ne pas prolonger son aventure au club. Au début de l’été dernier, le club avait programmé une vente de l’attaquant français autour de 150 M d’euros », précise le journaliste.

Il est vrai que des rumeurs avaient circulé sur la possibilité que le meilleur buteur de la Ligue 1 abandonne des primes en échange de sa sortie du loft, permettant ainsi au PSG de ne pas tout lâcher financièrement. Mais bien évidemment, ce scénario est tout de même un sacré camouflet pour les dirigeants parisiens qui ont abdiqué, malgré le coup de colère initial d'Al-Khelaifi. Le patron parisien a sorti ses muscles, mais contre 100 millions d'euros, il aurait donc finalement lâché prise.