PSG : Mbappé, 120 millions d'euros qui changent tout

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé va-t-il prolonger à la surprise générale dans la capitale française ?

Les semaines passent et l’incertitude est toujours plus totale en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé. Libre au mois de juin prochain, l’avant-centre de 23 ans semblait promis au Real Madrid, un club qu’il voulait rejoindre l’été dernier. Mais au fil des mois, la tendance semble doucement s’inverser au point que le journal L’Equipe croit ce lundi en une prolongation du contrat de Kylian Mbappé au PSG. Du côté de la presse espagnole, on se veut également très prudent. La Razon explique que le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour convaincre sa star de prolonger. C’est ainsi que selon le média espagnol, une prime à la signature de 120 millions d’euros a été proposé par l’Emir du Qatar à Kylian Mbappé afin de prolonger son bail au PSG.

Mbappé vers une prolongation, l'énorme surprise ?

Une prime colossale qui dépasse celle promise par le Real Madrid à Kylian Mbappé ainsi qu’à son entourage. Plus que jamais, l’incertitude gagne le dossier de l’attaquant du PSG, que l’on pensait bouclé avec un départ au Real Madrid à la fin de la saison. Du côté de L’Equipe, on estime par ailleurs la prise de parole de Kylian Mbappé, qui a expliqué après la victoire contre Saint-Etienne qu’il visait le record de buts d’Edinson Cavani au PSG, n’a rien d’anodine. « Elle permet d'envisager, surtout, pour la première fois publiquement, une éventuelle prolongation, puisque pour combler les 44 buts qui le séparent de Cavani, il lui faudra au moins une saison de plus sous le maillot rouge et bleu » estime le quotidien national. Plus que jamais, les supporters du Paris Saint-Germain peuvent croire à une prolongation de Kylian Mbappé. Ce qui leur permettrait de profiter du talent hors du commun du champion du monde une saison de plus… au minimum. Mais le Real Madrid, de son côté, n’a évidemment pas dit son dernier mot.