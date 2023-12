PSG ‍: Mathys Tel à Paris, la bombe est lâchée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré son statut de doublure d’Harry Kane, Mathys Tel affiche des statistiques prometteuses au Bayern Munich. Son talent, connu des grands clubs européens, a d’ailleurs tapé dans l’œil… du PSG.

A seulement 18 ans, Mathys Tel est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération en Europe. Après un transfert retentissant du Stade Rennais au Bayern Munich pour 20 millions d’euros, l’international espoirs français s’est imposé comme un joueur important dans la rotation du champion d’Allemagne en titre sous les ordres de Thomas Tuchel. Doublure attitrée du meilleur buteur du championnat Harry Kane, l’ancien joueur de Rennes totalise déjà 6 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison malgré un faible temps de jeu. Précieux et incisif à chacune de ses apparitions, Mathys Tel va-t-il se contenter longtemps de ce statut de doublure ?

C’est tout l’enjeu des prochaines semaines pour le Bayern Munich, qui compte dans son effectif l’un des plus grands avant-centres d’Europe avec Harry Kane mais qui doit se méfier de ne pas trop frustrer sa jeune pépite française. Quoi qu’il en soit, plusieurs cadors européens sont à l’affût, prêts à dégainer une offre de transfert dans le cas où Mathys Tel voudrait changer d’air. D’après les informations de l’insider Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs très intéressés par le profil de Mathys Tel.

Un assaut du PSG à prévoir pour Mathys Tel ?

Pas satisfait par les performances de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani depuis le début de la saison, Luis Enrique ne dirait pas non à la venue d’un nouvel attaquant dans les semaines ou les mois à venir. Il n’est pas précisé si cette piste concerne le mercato hivernal ou le prochain mercato estival mais à priori, un départ de Mathys Tel en janvier semble assez difficile à envisager. L’été prochain en revanche, tout sera possible pour l’avenir du jeune français, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2027. Il faudra toutefois signer un chèque XXL pour convaincre le club allemand de lâcher un attaquant aussi prometteur. Mais cela ne semble pas poser de problème à Paris, dont la volonté est de continuer à franciser l’effectif avec des joueurs de l’Equipe de France (Dembélé, Kolo Muani, L.Hernandez) ou des jeunes tricolores prometteurs (Zaïre-Emery, Barcola).