PSG : Marquinhos tremble pour Mbappé et Kehrer

Marquinhos, défenseur du Paris Saint-Germain, après la victoire 1-0 en finale de la Coupe de France, et les blessures de Kehrer et Mbappé : « C’est très bien, c’est un contexte particulier, avec peu de public, l’ambiance n’était pas comme la dernière fois. Une finale, il faut la gagner, peu importe la manière. Ce n’était pas notre meilleur match mais on a su le remporter, c’est le plus important. Forcément, on va voir ce qui va suivre, j’espère que ce n’est pas très grave parce que ce sont deux joueurs qui sont importants dans l’effectif et dans notre schéma. On va voir, mais il faut juste penser à bien travailler et préparer, on a encore une coupe à aller chercher et il faut y aller doucement jour après jour » (France 2).