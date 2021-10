PSG : Marquinhos meilleur joueur de Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Défenseur et capitaine du PSG, Marquinhos a ramené son équipe dans le match face à Lille et a contribué à la victoire du club de la capitale.

Ses célébrations sont toujours spectaculaires et impressionnantes tant son visage affiche brutalement la rage de vaincre qui l’habite, et vendredi soir, lorsqu’il a marqué le but de l’égalisation du Paris Saint-Germain contre Lille, Marquinhos n’a pas dérogé à la règle. Tout comme son bonheur de fêter la victoire après le coup de sifflet final avec les supporters venus au Parc des Princes, lesquels ont fait de l’ancien joueur de l’AS Rome leur idole. Car huit ans après avoir été déniché par Leonardo en Italie, celui qui est désormais le capitaine du PSG a clairement pris une place majeure au sein de son équipe, et cela malgré les très nombreux changements au poste d’entraîneur. Loin de rester dans l’ombre de Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi, l’international brésilien de 27 ans est une vraie valeur sûre du club de la capitale.

Marquinhos, l'idole du Parc des Princes

Pour Kevin Diaz, Marquinhos est même plus que cela, puisque l’ancien footballeur estime qu’il est clairement le meilleur joueur du leader de la Ligue 1. « Le Paris Saint-Germain est une somme d’individualités, et c’est que quand ces joueurs-là ont décidé de débuter le match que cette équipe arrive à produire quelque chose. La première individualité au PSG, c’est Marquinhos, parce que ce n’est peut-être pas celui qui vend plus de maillots à Paris, mais c’est en tout cas le meilleur joueur de cette équipe et depuis bien longtemps. Ils peuvent le remercier et les supporters parisiens ont bien fait d’en faire leur chouchou », a confié le consultant de RMC, qui estime que le défenseur central réussit à imposer sa marque là où certains de ses coéquipiers, plus vendeurs que celui, n'y arrivent pas.