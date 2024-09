PSG ‍: Marquinhos, le divorce surprise

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG entend bien faire un gros coup de balai l'été prochain, et Marquinhos est dans le viseur des deux Luis, Campos et Enrique, pour faire de la place.

Il y a un an, Marquinhos prolongeait une nouvelle fois son contrat pour s’inscrire un peu plus sur la durée à Paris, une équipe dont il est le capitaine inamovible. S’il a clairement connu un coup de mou il y a quelques années quand il subissait personnellement les éliminations en Ligue des Champions au point de perdre son football, le Brésilien a repris du poil de la bête et est désormais le maillon fort défensif du club, peu importe avec qui il est associé. Son leadership lui a permis de s’engager, il y a un an, jusqu’en juin 20028 et de voir donc très loin avec le PSG. Un contrat solide qui lui a permis de repousser plusieurs intérêts, et notamment d’Arabie Saoudite. Une offre venue du Golfe qui avait même fait tourner la tête à plusieurs membres de son entourage, mais pas au défenseur central qui est resté solide sur ses appuis et a décidé de continuer l’aventure à Paris.

Marquinhos a difficilement repoussé l'Arabie Saoudite

Néanmoins, rien ne dit que la situation sera identique l’été prochain. En effet, le compte PSG Inside Actus, très proche du club de la capitale, annonce que le PSG et Marquinhos pourrait se séparer beaucoup plus rapidement que prévu, et possiblement dès l’été 2025. Et cette fois-ci, ce n’est pas « Marqui » qui aurait les cartes en mains, mais bien la direction des champions de France qui souhaite changer ses batteries et continuer son renouvellement à tous les niveaux de l’équipe. Si cette volonté lui est confirmée directement, alors le Brésilien regardera certainement de manière différentes les prochaines offres.

Selon le compte spécialisé, c’est en tout cas une volonté qui ne vient pas de Nasser Al-Khelaïfi, mais bien du duo composé par Luis Campos et Luis Enrique, qui a visiblement envie de tout changer pièce par pièce. Et nul doute que le capitaine est un rouage essentiel à la formation parisienne, d’autant plus qu’il est justement très apprécié par les supporters, car il n’en fait pas trop, ne menace jamais de tout plaquer malgré les difficultés et a toujours accepté les choix de ses entraineurs sans rechigner. Marquinhos est arrivé sur la pointe des pieds au PSG en 2013, alors qu’il n’avait que 19 ans, pour plus de 30 millions d’euros à l’époque. Le dernier vestige de l’ère Leonardo au Parc des Princes.