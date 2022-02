PSG : Marquinhos fait oublier le fiasco Mbappé

Dans : PSG.

Dossier prioritaire du PSG depuis de longs mois, la prolongation de Kylian Mbappé est au point mort. Au contraire, Paris est sur le point de convaincre Marquinhos de signer un nouveau bail dans la capitale française…

Quand un dossier n’avance pas et semble perdu, on se console comme on peu avec les bonnes nouvelles. C’est le cas au Paris Saint-Germain, où le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé est au point mort. Plusieurs mois après avoir refusé de vendre son attaquant de 23 ans pour 180 millions d’euros au Real Madrid, le PSG constate avec désolation qu’il n’a pas réussi à convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat dans la capitale. Sauf surprise, l’ancien Monégasque va signer au Real Madrid, avec qui il a déjà un accord pour un salaire à hauteur de 50 millions d’euros selon Bild. Le PSG peut néanmoins se consoler avec un autre dossier brûlant au rayon des prolongations de contrat puisque selon Fabrizio Romano, les négociations ont bien avancé avec Marquinhos.

La prolongation de Marquinhos avance bien

A en croire le spécialiste du mercato, la prolongation de Marquinhos, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2024, est aussi une « priorité » du Paris Saint-Germain. Et au contraire du dossier Kylian Mbappé, les choses avancent dans le bon sens puisque le défenseur brésilien est réceptif et souhaite continuer de s’inscrire dans la durée au PSG, où il est installé depuis 2013. A ce jour, l’accord n’est pas définitif mais les grandes lignes ont été rédigées. A moins d’une très mauvaise surprise, le Paris Saint-Germain devrait donc être en mesure d’annoncer d’ici la fin de la saison la prolongation du contrat de son capitaine. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui manque cruellement de certitudes cette saison mais qui possède avec Marquinhos une incroyable valeur sûre que ce soit au niveau sportif mais également au niveau de l’état d’esprit.