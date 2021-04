PSG : Manchester City concurrent du Real Madrid pour Mbappé ?

Dans : PSG.

De nouveau étincelant à Metz samedi après-midi (1-3), Kylian Mbappé fait toujours patienter le PSG dans l’optique du mercato.

Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a toujours pas pris de décision pour son avenir. Logiquement, les dirigeants du PSG cherchent à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, lequel expire en juin 2022. Mais au contraire de Neymar, l’ex-buteur de l’AS Monaco n’est pas facile à convaincre. Il souhaite avoir toutes les garanties sportives nécessaires sur le plan sportif avant de se réengager et dans l’idéal, Kylian Mbappé aimerait prolonger de seulement un ou deux ans, ce que refuse pour l’instant Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Au rayon des clubs intéressés, le Real Madrid est bien évidemment en tête d’affiche. Mais selon l’AFP, le Paris SG doit également se méfier de la menace de Manchester City, qui va perdre son buteur historique Sergio Agüero à la fin de la saison.

« Le joueur qui parle plan de carrière depuis son adolescence se voit bien un jour défendre le blason d’une grande institution européenne. Et quelques-unes espèrent que ce virage dans son parcours se dessinera dès cet été. De toute façon, très peu de clubs peuvent se l’offrir. En plus du Real, Liverpool ou Manchester City figurent dans ce cercle très étroit. Les Sky Blues terminent l’ère «Kun» Agüero, qui s’en va après dix ans, et pourraient rêver de lancer une nouvelle époque autour de Mbappé » écrit l’Agence France Presse, pour qui une offensive totalement inattendue de Pep Guardiola pour attirer Kylian Mbappé à Manchester City n’est pas à exclure. Reste que politiquement, il sera absurde de voir le Qatar laisser filer son prodige chez le rival d’Abu Dhabi. Il s’agirait de toute évidence du pire scénario imaginable pour le Paris Saint-Germain, qui préférerait encore une vente au Real Madrid, un club qui n’est pas ennemi… mais qui est moins riche que Manchester City.