Le PSG, un cas unique au monde qui met sur les nerfs

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La saison du PSG aura aussi été décevante en ce qui concerne ses gardiens de but. Le coup de gueule de Keylor Navas a été appuyé par Mauricio Pochettino.

Gardien titulaire du PSG ces précédentes saisons, Keylor Navas a vu arriver un concurrent de taille l’été dernier. Gianluigi Donnarumma, vainqueur de l’Euro avec l’Italie et considéré parmi les meilleurs portiers du monde, a signé à Paris. Son recrutement a provoqué une tension maximale à un poste où le PSG a très longtemps cherché, avant l’arrivée du Costaricien, une valeur sure. Si le partage du temps de jeu a été trouvé par Mauricio Pochettino, personne n’a envie de revivre une saison comme ça, surtout que Donnarumma n’a pas pu être décisif pour Paris en Ligue des Champions, ou du moins, pas dans le bon sens. Résultat, après le match à Angers, Keylor Navas a pris la parole pour exprimer son ras-le-bol, sans faire trop d’esclandre, mais en faisant comprendre que la situation ne pouvait pas perdurer ainsi.

Pas de souci entre Navas et Donnarumma

MERENGUES EN FRANCIA. La selfie de Sergio Ramos y Keylor Navas tras el triunfo de PSG. pic.twitter.com/ofxpY4iSuw — SportsCenter (@SC_ESPN) April 20, 2022

« Je suis heureux à Paris, mais il faut que ça change. J’ai une très bonne relation avec Gigio, je veux jouer tous les matches. Il faut étudier la situation, étudier beaucoup de choses. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, moi aussi, je suis content, on me traite bien. On verra ce qu’il se passera mais il faut que ça change d’une manière ou d’un autre », a livré l’ancien du Real Madrid, juste avant que Mauricio Pochettino ne prenne la parole. Ce pavé dans la mare aurait pu être embarrassant pour l’entraineur du PSG, mais pas du tout. Ce dernier a rebondi en comprenant la frustration de son joueur, et en le confortant même dans ses paroles. Il y aura du changement à ce niveau.

Fin de l'expérience cet été ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

« La saison est longue, avec une situation particulière. Je ne pense pas qu'il y ait un autre club dans le monde qui soit dans la même situation avec deux gardiens n°1 de cette envergure. La cohabitation et la concurrence entre les deux ont été bonnes. L'avenir sera différent. Que ce soit Keylor ou Gigio, ils auraient aimé jouer davantage. Dans le futur, les circonstances feront que l'avenir s'écrira d'une façon différente car je ne pense pas que d'autres clubs ont déjà vécu une situation similaire. Il faut se servir de cette expérience pour une meilleure gestion, pas seulement au niveau des gardiens mais aussi au niveau du groupe », a lancé un Mauricio Pochettino qui assure que la situation va évoluer. Sans pour le moment aucune garantie que ce sera vraiment le cas après cette saison mitigée à tous les niveaux pour les deux gardiens de but.