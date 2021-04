Esp : Mbappé à crédit, le projet fou du Real Madrid

Dans : PSG.

Désireux d’attendre le dernier moment pour définir son avenir au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé continue à être courtisé par le Real Madrid.

En 2017, quand le club de la capitale française a recruté Kylian Mbappé, le Real Madrid n’était pas loin du but, puisque Monaco avait même donné son accord au club madrilène. Mais Mbappé avait finalement choisi de rejoindre Paris pour poursuivre sa progression, avec l’ambition de rejoindre un jour les Merengue. Et si ce jour était pour bientôt ? C’est possible, sachant que la Maison Blanche ne lâche pas le champion du monde. Depuis plusieurs mois, Florentino Pérez s’active effectivement pour convaincre Mbappé. Si le dossier est entre les mains de l'international français et des dirigeants parisiens, le président du Real sait que Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat, qui court jusqu’en 2022. En quête d’un nouveau galactique pour faire définitivement oublier Cristiano Ronaldo, Pérez va faire tout son possible pour attirer Mbappé, qui est devenu « une obligation politique, sportive et économique ». S’il veut garder Zinédine Zidane, dont l’avenir est encore flou, le boss des Merengue sait qu’il devra lui apporter Mbappé sur un plateau.

Le Real Madrid a l’accord des banques pour Mbappé

Pour cela, le Real Madrid prépare déjà ses arguments financiers. Car malgré des pertes estimées à 400 millions d’euros lors des deux dernières saisons à cause de la crise du Covid, Madrid aura les moyens de ses ambitions, comme l’explique Le Parisien. « Depuis des mois, Perez et son directeur général, José Angel Sanchez, échafaudent donc tout un tas de plans et de montages financiers pour dégager de l'argent afin de pouvoir payer le transfert et le salaire de Mbappé. Ils disposent ainsi du soutien de plusieurs banques, qui considèrent que le club est suffisamment solvable, et sont prêtes à lui accorder un prêt pour finaliser l'arrivée de la star française », peut-on lire sur le quotidien francilien. Histoire d’assurer ses arrières, Florentino Pérez voudra aussi récupérer au moins 100 ME sur le prochain mercato, en vendant des joueurs comme Bale, Isco, Marcelo, Jovic, Mariano ou Ceballos, pour ne pas se mettre dans le rouge en cas d’arrivée de Mbappé. Car le patron des Merengue le sait, sans l'argent de la Super Ligue, un mercato de feu passe obligatoirement par des efforts.