PSG : Man Utd en forme, Daniel Riolo rassure les fans de Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Manchester United a enchaîné mercredi soir une quatrième victoire consécutive en Premier League, c'était à Newcastle, les Red Devils ayant retrouvé des couleurs depuis que José Mourinho a été viré par le board du club anglais. Mais pour Daniel Riolo cela ne suffit pas pour faire du club anglais un épouvantail absolu pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Car le journaliste de RMC estime que Manchester United a dominé des formations de seconde zone.

« Au moment du tirage, Manchester United ne ressemblait à rien. Après le changement d’entraîneur, le club enquille quatre victoires en Premier League et forcément d’un coup ça fait peur à tout le monde (...) Mais bon, ils ont battu qui ? Il faut les envisager contre une équipe forte et le rendez-vous de dimanche prochain contre Tottenham sera important. Avec un peu de recul, paradoxalement je suis moins sur qu’il y a trois semaines que le changement d’entraîneur soit une mauvaise nouvelle pour Paris (...) Ce PSG-là qui ne passe pas face à ce Manchester United, je ne dis pas que ça va obligatoirement se faire, mais à mes yeux ça serait vraiment une grosse déception. Forcément qu’à Old Trafford sur un match de Coupe d’Europe, ils vont te mettre un pressing, évidemment qu’ils vont essayer quelque chose, mais franchement et même s’ils ont le temps de progresser, Paris est encore au-dessus », a confié un Daniel Riolo optimiste, mais avec tout de même un zeste de prudence.