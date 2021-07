PSG : Man United met un stop à Pogba

Dans : PSG.

Après son refus de prolonger, Paul Pogba est annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain. Le milieu de Manchester United serait sur le point de s’entendre avec le club de la capitale. Mais de son côté, le manager mancunien Ole Gunnar Solskjaer ne voit pas les choses de la même manière.

Compte tenu des dernières informations dans ce feuilleton, Paul Pogba se dirige tout droit vers la sortie d’Old Trafford. Le milieu de terrain de Manchester United n’a plus qu’un an de contrat, un bail qu’il a récemment refusé de prolonger malgré un énorme salaire proposé. Dans ces conditions, ses dirigeants, qui refuseront de le perdre sans la moindre indemnité, et ce pour la deuxième fois, seront presque contraints de le transférer cet été. Et comme le Paris Saint-Germain est annoncé proche d’un accord avec l’agent du Français Mino Raiola, tout porte à croire que Paul Pogba rejoindra bientôt le vice-champion de France. Mais de son côté, Ole Gunnar Solskjaer est loin d’être aussi catégorique.

Pogba toujours en discussion avec MU

En effet, le manager de Manchester United assure que rien n’est acté puisque l’international tricolore discute toujours d’une prolongation. « Les discussions sont toujours en cours entre l'agent de Paul et les représentants du club, a confié le coach norvégien ce samedi. De tous les échanges que j'ai eus avec Paul, il est impatient de commencer la saison prochaine. Il y a toujours des rumeurs sur Paul, sur les discussions entre Paul et son agent. Je ne suis pas au courant des détails de chaque cas. En réalité, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Il y a toujours des spéculations concernant Paul et il y a toujours des clubs intéressés. On a vu Paul à son meilleur niveau. Il sait ce qu'il en pense. J'aime travailler avec lui et j'espère qu'on pourra continuer ensemble. » Pas sûr que ce sentiment soit réciproque.