PSG : Maman Rabiot fait fuir l'Europe au mercato !

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Adrien Rabiot sera sans aucun doute l’un des grands agitateurs du mercato. Longtemps, le milieu francilien a été dans le viseur du FC Barcelone. Mais le club catalan a bouclé la venue de Frenkie De Jong, et a donc logiquement laissé tomber la piste de l’international tricolore. Ce dernier reste néanmoins courtisé à travers l’Europe. Et notamment en Italie, où la Juventus Turin est particulièrement intéressée par le profil du joueur et par la situation contractuelle de ce dernier.

Néanmoins, les exigences XXL de Véronique Rabiot, la mère et agent du Français, effraient au sein du club turinois. « Sa mère et agent est très gourmande pour son chérubin quand il s’agit de prime à la signature et de salaire. En effet elle estime qu’un joueur de la trempe d’Adrien, libre de tout contrat mérite de gagner 10M € à l’année et que pour s’attacher les services du milieu de terrain, il faudrait débourser 15 millions d’euros de plus à la signature » explique Paris-United avant de poursuivre et d’évoquer l’intérêt de la Juve. « Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre les différentes parties mais là encore les demandes de Maman Rabiot ne sont pas en adéquation avec ce que le champion d’Italie en titre est en mesure de proposer ». Autant dire que le clan Rabiot devra sans doute voir ses prétentions à la baisse pour signer dans un club de la dimension de la Juventus Turin.