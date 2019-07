PSG : Malheureux en France, Neymar déprime et la Ligue 1 ne l'aide pas

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis plus de deux semaines, la presse espagnole fabule sur un possible transfert de Neymar à Barcelone avec des informations parfois très surprenantes et dont la crédibilité peut laisser à désirer. En revanche, s’il y a bien une personne que l’on écoute quand il s’agit du n°10 du Paris Saint-Germain, c’est Isabela Pagliari, très proche du clan des Brésiliens à Paris et dont les informations sur Neymar se sont toujours avérées justes. Sur l’antenne d’Europe 1, l’insider brésilienne a apporté quelques précisions sur les envies de départ de Neymar…

« Neymar veut partir du PSG ! Il a besoin de rentrer à Barcelone d'abord, car lorsqu'il jouait au Barça, son fils habitait là-bas, mais lorsqu'il est parti à Paris la mère de l'enfant est rentrée au Brésil, car ils ne se voyaient pas habiter dans la capitale française, car la culture est différente. Donc s'il rentre à Barcelone, c'est une chose qui pourrait se régler. Il se sent également isolé à Paris (…) Il maîtrise mieux la langue espagnole alors que le français il n'a jamais pu le parler. Il avait également une vie sociale très bien à Barcelone avec notamment des casinos où ils adoraient jouer alors qu'à Paris c'est une chose qu'il fait chez lui. C’est un plein de choses à laquelle il faut ajouter la compétitivité de la Ligue 1 » indique la journaliste, qui précise par ailleurs qu’un départ de Neymar pour le FC Barcelone ne sera pas simple à boucler en raison de la position jusqu’ici assez ferme de Nasser Al-KhelaÏfi…