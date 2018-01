PSG : Mal du pays, clash au mercato... Cavani et Pastore seront punis

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

En offrant un jour de vacances supplémentaire à ses joueurs, le Paris Saint-Germain ne s’attendait sûrement pas à ça.

Alors que la reprise était programmée mercredi, Edinson Cavani et Javier Pastore étaient absents de l’entraînement jusqu’à ce jeudi. De quoi agacer l’entraîneur Unai Emery qui a prévu de s’entretenir avec ses deux joueurs avant de prendre une décision. Car pour le moment, les versions qui circulent sont encore des hypothèses. Du côté de l’attaquant uruguayen, son entourage évoque un souci familial alors qu’on parle d’un possible « blues » du pays en interne, révèle RMC.

Et la situation est peut-être plus grave pour le milieu argentin qui n’a donné aucune explication, et que l’on soupçonne de mettre la pression sur le PSG qui refuse de le laisser partir cet hiver. El Flaco se dirige-t-il vers un bras de fer ? Quoi qu’il en soit, la radio affirme que Cavani et Pastore n’échapperont pas à la sanction. Même si l’on imagine que Paris voudra vite tourner la page pour éviter des tensions inutiles dans le vestiaire.