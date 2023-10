Menace sur PSG-Milan, la Palestine fait trembler Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'UEFA a été très clair, les matches de Ligue des champions ne doivent pas servir de caisse de résonance aux événements qui se déroulent actuellement en Israël et en Palestine. Du côté du PSG, on craint que les Ultras cassent cette règle contre Milan.

La France étant passée en alerte « urgence attentat » depuis deux semaines, et compte tenu du drame vécu la semaine passée en Belgique avant le match contre la Suède, il y aura un déploiement de force de l’ordre assez impressionnant ce mercredi autour du Parc des Princes, à l’occasion du match entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan. Et cela sans même parler de la possible présence de supporters napolitains à l’invitation de leurs homologues parisiens. Du côté des dirigeants du PSG, on craint surtout ce qu’il pourrait se passer du côté du Virage Auteuil, lequel était fermé samedi lors de la réception de Strasbourg. Non pas que le Collectif Ultras Paris veuille en découdre, mais il se pourrait bien qu’un gros message soit envoyé par les supporters alors que la guerre frappe Israël et la Palestine. Dans le passé, plusieurs fois des drapeaux palestiniens et des messages de soutien ont été arborés au Parc des Princes, et Nasser Al-Khelaifi sait que si c’est le cas ce mercredi, l’UEFA sera sans pitié.

L'UEFA a un oeil sur les drapeaux palestiniens

Quelle que soit la position du Qatar dans ces graves événements, et on sait que le pays propriétaire du PSG n’est pas réellement un ami d’Israël, les dirigeants parisiens savent que tout message politique sera réprimé sans aucune hésitation par l’organisateur de la Ligue des champions. A quelques heures du match Paris-Milan, des sources policières citées dans L’Equipe affirment que du côté des autorités, on pense que des « messages, banderoles, drapeaux pro-palestiniens », pourraient apparaître dans le virage Auteuil. Et cela d'autant plus facilement que dans la rue, les supporters peuvent arborer des drapeaux palestiniens et israéliens sans aucun problème. Le Paris Saint-Germain a déjà vécu un tel événement pas plus tard qu'il y a un an, et forcément cela inquiète, car l'UEFA sanctionnera lourdement Paris si cela se répète.

Hier soir face à Montpellier, les Ultras du #PSG 🇨🇵 Virage Auteuil ont déployé un gros drapeau Palestinien et une banderole en soutien à l'occupation de la Palestine 🇵🇸.



Ils ont également mis une banderole "On traîne en bande comme à Gaza"👏🏼 pic.twitter.com/gxRhPFcY94 — BLL Family 🗺️ (@BLLFamily) August 15, 2022

En effet, l'an dernier, lors de la réception de Montpellier au Parc des Princes pour le premier match à domicile de la saison 2022-2023, des drapeaux palestiniens et une banderole de soutien étaient apparus dans le virage Auteuil. Si cela se répète contre l'AC Milan, il ne fait aucun doute que l'instance européenne du football punira massivement Paris. Et Nasser Al-Khelaifi redoute cela plus que tout, le président qatari du PSG souhaitant conserver d'excellentes relations avec l'UEFA, lui qui est désormais l'un des hommes forts du football mondial. Le Collectif Ultras Paris, qui a appelé ses membres à arriver de bonne heure et motivés comme jamais avant cette rencontre au sommet, sera regardé de très près.