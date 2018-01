PSG : Emery attend Cavani et Pastore au coin du bois

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est sans Edinson Cavani et Javier Pastore que le PSG a repris l’entrainement ce mercredi. Les deux sud-américains ont zappé la reprise et n’étaient toujours pas au rendez-vous ce jeudi. Espérés ce vendredi après-midi, ils testent toutefois clairement les limites du club de la capitale. En conférence de presse, Unai Emery a évoqué le cas de ces deux retardataires et n’a pas caché qu’il aurait préféré avoir son groupe au complet pour la reprise. Toutefois, il n’est dans l’intérêt de personne à Paris de faire monter la sauce sur d’éventuelles sanctions, et le coach espagnol a donc fait savoir qu’il attendrait les explications pour juger.

« Pastore et Cavani ? Les deux étaient en retard, je vais écouter les arguments des deux. Je vais attendre pour savoir. Il y aura peut-être Cavani aujourd’hui mais ce n’est pas sûr. On va voir, on va les écouter. Mercredi, les deux ont prévenu de leur retard. Si je suis énervé ? Il aurait été mieux qu’ils commencent mercredi, c’est certain. Nous avons commencé mercredi parce que nous pensons que la coupure est importante. On a donné aux joueurs un programme de travail d’une semaine pour être prêt dimanche. Ils ont commencé l’entraînement avec beaucoup d’envie. On sera prêt mentalement et physiquement dimanche », a assuré un Unai Emery qui se prépare quand même à faire sans les deux retardataires pour le match à Rennes, et possiblement encore un peu plus longtemps en cas de sanction.