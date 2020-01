PSG : Madrid refuse d'affoler Al-Khelaïfi avec Mbappé

Dans : PSG.

De nouveau auteur d’une très belle saison avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera sans aucun doute le joueur le plus courtisé de la planète cet été au mercato.

Le Real Madrid a notamment fait de la star française sa grande priorité afin de renforcer son secteur offensif. Mais on le sait, Florentino Pérez entretient d’excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi et avec l’Emir du Qatar, raison pour laquelle il n’est pas envisageable pour le Real Madrid d’entrer en confrontation directe avec le Paris Saint-Germain. Ce n’est pas l’intention des Merengue selon AS, qui indique en cette fin de semaine que l’actuel deuxième de Liga est prêt à attendre un an de plus pour recruter Kylian Mbappé.

Le Real ne veut pas attaquer frontalement le Qatar

En interne, on estime qu’il est préférable de ne pas forcer les choses et de suivre une stratégie similaire à celle qui a permis au club de la capitale espagnole de recruter Eden Hazard, à savoir d’attendre que Kylian Mbappé arrive à un an de la fin de son contrat avant de passer officiellement à l’attaque. Le Real Madrid est donc convaincu que l’attaquant du PSG ne prolongera pas son bail, qui court jusqu’en juin 2022, avec le champion de France en titre. Une stratégie risquée qui peut toutefois s’avérer payante si le Real venait à se mettre d’accord en amont avec Kylian Mbappé pour une arrivée à l’horizon 2021. En tout cas, on ne se dirige plus vers un départ du génie français l’été prochain, ce qui ravira assurément les fans du PSG.