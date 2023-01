PSG : Madrid a tout fait pour débaucher Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est un fervent opposant au projet de Super League porté notamment par le Real Madrid. Pourtant, le club merengue a beaucoup fait pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi d'y adhérer.

Il y a quelques mois maintenant, trois clubs leaders, le Real Madrid, le Barça et la Juve annonçaient la création de la Super League. Un projet censé faire disparaitre la Ligue des champions et par la même occasion faire couler certains membres de l'UEFA. Mais ce projet n'aura pas tenu longtemps face à la fronde des amateurs de football. Les autres clubs qui avaient annoncé rejoindre le projet se sont tous retirés. Si le Real Madrid a toujours l'espoir de voir la Super League un jour exister, le club espagnol doit faire face à l'opposition de deux mastodontes européens : le Bayern Munich et le PSG. Pourtant, le Real Madrid n'a pas manqué d'idées pour convaincre Paris de rentrer dans le projet.

Al-Khelaïfi a recalé Pérez sans sourciller

🚨 PSG's owners, Qatar Sports Investments, want to invest in a Premier League club! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Nasser Al-Khelaïfi met with Tottenham chairman Daniel Levy last week.



✍️ @JacobsBen pic.twitter.com/tpUdKZYBfC — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 9, 2023

Dans la série documentaire Apple TV+ « The Super League : war for football » diffusée le 13 janvier, on apprend par Nasser Al-Khelaïfi que le Real Madrid, Florentino Pérez en tête, lui promettait de belles rentrées d'argent. « Le Real Madrid et Florentino se sont envolés pour Paris pour me rencontrer et me proposer d’entrer en Super League. Ils le vendaient comme de l’argent garanti, des matchs plus compétitifs et sans risque. J’étais gêné, honnêtement. On ne peut pas tuer les rêves, l’espoir des supporters et des petits clubs. La Super League va casser tout le système. Notre réponse est très claire. On n’entre pas. Tout format devrait être sous l’égide de l’UEFA », a notamment indiqué le président du PSG, proche d'Aleksander Čeferin, président de l'UEFA. Une nouvelle marque en tout cas de la vision différente du football de certains dirigeants en Europe et de la nouvelle rivalité entre le Real Madrid et le club de la capitale française.