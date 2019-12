PSG : Lukaku ou Icardi, Wanda Nara sort ses griffes !

Dans : PSG.

La compagne de Mauro Icardi est sortie de ses gonds lorsqu'un journaliste a osé faire la comparaison entre l'attaquant argentin, désormais au PSG, et Romelu Lukaku. C'était écrit d'avance.

Wanda Nara n’est pas du genre à se taire lorsque l’on vient titiller les performances de son mari, surtout quand cela se passe en direct à la télévision dans le talk-show auquel l’épouse de Mauro Icardi participe le dimanche. Pour s’assurer une bonne polémique, le responsable de Tiki Taka avait mis au menu de l’émission une comparaison entre les performances de Romelu Lukaku, arrivé à l’Inter au dernier mercato, et celles de Mauro Icardi quand il était à Milan. Et quand Giacomo Valentin a lancé un « enfin nous avons un 9 qui est un leader et un joueur de référence », cela en a été trop pour Wanda Nara.

Visiblement mécontente de cette attaque sournoise contre celui qui a été prêté au Paris Saint-Germain, l’épouse de Mauro Icardi est montée au créneau. « Ce serait aussi bien de voir Lukaku dans les matches importants. En Ligue des Champions, il n'a pas marqué un but et lui il verra les huitièmes de finale à la télévision. C’est vrai que l’'ancien 9 n'a marqué que 150 buts à l'Inter », a lancé une Wanda Nara qui estime que c’est uniquement grâce à Antonio Conte que l’Inter Milan brille cette saison en Serie A et pas du tout grâce aux performances de Romelu Lukaku. Fallait pas énerver Madame Icardi.