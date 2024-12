Luis Enrique, sa prolongation repoussée à l'ultime seconde

Dans : PSG.

Si Luis Enrique a déjà signé sa prolongation de contrat jusqu’en 2027, le Paris Saint-Germain tarde à officialiser la nouvelle. Le Qatar est patient et veut attendre les résultats en Ligue des champions, alors que tout était déjà prêt pour une annonce après le match face à l'Atlético de Madrid.

Lors de l’été 2023, le Paris Saint-Germain parvient à s’offrir les services de Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne signe alors un contrat de deux petites années, le club parisien se voulant prudent après les dernières saisons mouvementées. Lors de sa première saison, l’Asturien a mis tout le monde d’accord : un titre de Ligue 1 remporté facilement, même chose pour la Coupe de France, et une élimination aux portes de la finale en Ligue des champions. Aussi, et surtout, l’équipe parisienne commençait enfin à plus ressembler à un collectif qu’à une accumulation d’individualités. Pour le récompenser et pour éviter de le laisser filer librement à l’issue de l’exercice actuel, le Qatar a trouvé un accord avec Luis Enrique pour une prolongation jusqu’en 2027. Mais les mauvais résultats en Ligue des champions inquiètent la direction du club, alors que l'officialisation de sa signature était prévue au terme de la rencontre face à l'Atlético de Madrid.

Luis Enrique a prolongé, mais le PSG attend

Selon les informations de AS, l’avenir de Luis Enrique au Paris Saint-Germain est aujourd’hui considéré comme incertain. L’entraineur asturien a déjà signé sa prolongation de contrat qui lui permettrait d’être lié à son club jusqu’en juin 2027, mais la direction parisienne joue la montre. Aucune officialisation n’a encore été faite par le club, lequel attend de voir les résultats en Ligue des champions pour se prononcer. Le quotidien sportif espagnol va même jusqu’à dire que le PSG avait prévu d’officialiser sa prolongation après le match contre l’Atlético de Madrid, le 6 novembre dernier, mais la défaite dans les dernières secondes a chamboulé tous les plans.

Avec seulement sept points en six matchs de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est loin d’être qualifié pour la suite de la compétition. Le club parisien doit encore affronter Manchester City au Parc des Princes et Stuttgart à la MHPArena. Après ces deux dernières confrontations, Nasser al-Khelaïfi réévaluera la pertinence d’une prolongation, indique ainsi AS. Il faut toutefois rappeler que le président du PSG continue d’accorder toute sa confiance à son entraineur, comme il l’a rappelé après la victoire à Salzbourg.