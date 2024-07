PSG ‍: Riolo détruit Barcola et annonce le pire

Dans : PSG.

Auteur d’une première saison aboutie sous les couleurs du PSG, Bradley Barcola est un joueur très apprécié par Luis Enrique, qui va logiquement s’appuyer sur le néo-international français dans les mois à venir.

Avec le départ de Kylian Mbappé, les attentes seront plus grandes autour de Bradley Barcola. L’attaquant du Paris Saint-Germain est désormais un titulaire installé, à tel point que Didier Deschamps lui a fait confiance en le convoquant pour l’Euro 2024. Certes, l’ancien ailier de l’OL n’a pas énormément joué en Allemagne, mais quelques unes de ses entrées en jeu ont laissé de gros regrets aux supporters de l’Equipe de France, dont certains pensent que Bradley Barcola aurait dû être titulaire avec les Bleus. Quoi qu’il en soit, le natif de Lyon va maintenant retrouver le PSG avec un nouveau statut, celui d’un titulaire en puissance sur le côté gauche de l’attaque.

Barcola sera remplaçant au PSG, Riolo prend les paris

Assez critique à l’égard de Bradley Barcola l’an passé, Daniel Riolo n’est cependant pas encore convaincu que celui qu’il surnommait « Bambi » a les épaules pour être un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain. Au contraire, le journaliste de RMC ne serait pas étonné de le voir débuter la saison en tant que remplaçant, notamment en cas de transfert de Nico Williams ou de Jadon Sancho dans les semaines à venir. « Je pensais que Barcola était devenu un indéboulonnable, un joueur qui mettrait tout le monde sur le banc dans les années à venir... Le meilleur joueur à l'Euro ? Vous rigolez, il a fait deux entrées en jeu. Un joueur qui entre deux fois dans un match est un joueur de sortie de banc, et je l'ai toujours dit. Il est encore en apprentissage, il doit finir sa formation, il a beaucoup de choses à apprendre et il n'est pas encore prêt à être titulaire, mais plutôt un remplaçant » estime Daniel Riolo, qui persiste et qui signe sur le fait que Bradley Barcola sera un remplaçant de Luis Enrique au PSG la saison prochaine, avant de poursuivre.

« Nous sommes dans ce cadre-là. Je maintiens qu'il n'est pas un crack et qu'il n'est pas au niveau de Nico Williams, de Lamine Yamal, ou même de Jadon Sancho. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais, mais je souhaite simplement que l'on comprenne ce que je dis. Vous l'encensez et le voyez déjà titulaire. Si c'est un bon joueur, c'est déjà un bon début » a lancé le consultant de l’After Foot, qui ne va encore pas se faire des amis au PSG et dans le clan Barcola avec ces nouvelles déclarations, mais qui persiste à dire que l’ancien Lyonnais n’a pas les épaules pour l’instant pour guider le Paris Saint-Germain vers les sommets. A moins d’une grosse surprise, c’est pourtant bien dans la peau d’un titulaire aux yeux de Luis Enrique que Bradley Barcola devrait débuter la nouvelle saison.