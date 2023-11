PSG ‍: Luis Enrique plonge Marquinhos en plein cauchemar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’euphorie de la première sélection et du premier but a rapidement viré à la très mauvaise nouvelle pour Warren Zaïre-Emery, blessé à la cheville et qui ne devrait plus rejouer d’ici la fin de l’année 2024 avec le PSG.

Il s’agit évidemment d’une très mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, qui a fait de Warren Zaïre-Emery un titulaire indiscutable depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte a été relégué sur le banc lors de certains matchs au profit de Fabian Ruiz mais jusqu’à présent, le néo international français a systématiquement eu la confiance de son entraîneur. Luis Enrique va maintenant devoir apprendre à vivre sans Warren Zaïre-Emery au minimum pendant un mois et demi, soit jusqu’à la fin de l’année 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

La solution la plus logique qui s’offre à l’ex-sélectionneur de la Roja est de propulser Fabian Ruiz dans un rôle de titulaire aux côtés de Manuel Ugarte et de Vitinha ou de Lee au milieu de terrain. Mais à en croire les informations de L’Equipe, une autre option est envisagée par le staff du Paris Saint-Germain. Luis Enrique, qui n’a pas raté une miette des aventures parisiennes au cours des dernières saisons, pourrait imiter un certain Thomas Tuchel en faisant avancer Marquinhos au poste de milieu de terrain durant quelques semaines.

Marquinhos repositionné au milieu de terrain ?

En défense centrale, Presnel Kimpembe revient dans la concurrence pour épauler Milan Skriniar au même titre que Danilo Pereira. Les options existent donc pour avancer Marquinhos au milieu et ainsi offrir à un profil plus défensif que Fabian Ruiz. Mais l’international brésilien déteste ce poste, auquel il ne se sent pas à l’aise et pour lequel il n’a plus vraiment le coffre physique. Dans les semaines à venir, « Marqui » va donc prier pour que Luis Enrique ne retienne pas cette option. Et pourtant, la blessure de Warren Zaïre-Emery est bien de nature à chambouler les équilibres au sein du vestiaire parisien, y compris dans les choix de Luis Enrique.