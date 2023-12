PSG ‍: Luis Enrique met un crack espagnol sur sa liste de Noël

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison prometteur sous les couleurs de Las Palmas en Liga, le jeune milieu offensif Alberto Moleiro plait à Luis Enrique au PSG.

Luis Enrique impose doucement mais surement sa patte au Paris Saint-Germain, où son travail est salué par sa direction. Preuve de la confiance de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos envers l’ex-sélectionneur de l’Espagne, ce dernier ne sera pas viré même en cas d’élimination dès la phase de groupes de la Ligue des Champions. En période de mercato, Luis Enrique pourrait par ailleurs avoir de plus en plus de pouvoir dans les semaines et les mois à venir.

En concertation avec Luis Campos, l’entraîneur du Paris Saint-Germain à son mot à dire. Et d’après les informations du site Todo Fichajes, l’ancien sélectionneur de la Roja a a flashé sur un crack espagnol qui commence à se faire un nom en Liga. Il s’agit d’Alberto Moleiro, jeune milieu offensif de 20 ans auteur de 2 buts et de 3 passes décisives depuis le début de la saison. Utilisé avec parcimonie par son entraîneur Francisco Javier García Pimienta, le milieu offensif de Las Palmas s’impose de plus en plus comme un titulaire et ses statistiques ne cessent de s’améliorer, tout comme son influence sur le jeu des Canaris.

Luis Enrique a un coup de coeur pour Alberto Moleiro

Le média espagnol indique que Luis Enrique adore le profil de ce jeune joueur à tel point qu’il aimerait le recruter au PSG. Todo Fichajes souligne que Luis Enrique avait déjà coché le nom du joueur lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne et qu’Alberto Moleiro évoluait dans les catégories de jeunes. Depuis, l’entraîneur du PSG a toujours gardé un œil sur ses prestations à tel point d’être convaincu qu’il peut aujourd’hui intégrer la rotation des milieux de terrain dans la capitale française. Du haut de ses 20 ans, Alberto Moleiro pourrait donc faire l’objet d’une offre du Paris Saint-Germain l’été prochain. On le sait déjà, l’âge n’est pas un frein pour Luis Enrique, qui avait installé Gavi et Pedri comme des titulaires indiscutables avec la Roja et qui en a fait de même avec Warren Zaïre-Emery dès son arrivée au Paris SG.