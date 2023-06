PSG ‍: Luis Campos zappe Kane et Osimhen, il a trouvé mieux ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Confronté au départ de Lionel Messi et aux envies d’ailleurs de Kylian Mbappé, le PSG sonde à Gonçalo Ramos pour renforcer son attaque cet été.

Déjà intéressé par Gonçalo Ramos il y a un an, le Paris Saint-Germain n’a pas oublié le buteur du Benfica Lisbonne. Et pour cause, selon les informations du journal portugais A Bola, Luis Campos a de nouveau manifesté son intérêt pour l’attaquant de 21 ans, auteur de 27 buts avec son club cette saison et auteur d’un triplé retentissant face à la Suisse lors de la Coupe du monde au Qatar cet hiver.

Confronté au départ de Lionel Messi et à une forte incertitude au sujet de l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé, le PSG a la ferme intention de se renforcer dans le secteur offensif. Pour ce faire, le club de la capitale a d’ores et déjà identifié le profil de Marcus Thuram, en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach et dont la polyvalence est appréciée. Luis Campos rêve également de Randal Kolo-Muani, d’Harry Kane ou de Victor Osimhen.

Mais ces trois joueurs coûtent plus de 100 millions d’euros et le PSG n’est pas certain de pouvoir les attirer. Raison pour laquelle le club de la capitale explore actuellement la piste Gonçalo Ramos, sous contrat avec Benfica jusqu’en juin 2026. Luis Campos connait le joueur par cœur et selon A Bola, le coordinateur sportif du PSG a placé l’attaquant portugais « en tête de liste des recrues potentielles du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine ».

Gonçalo Ramos au PSG pour 80 millions d'euros ?

Comme pour Osimhen, Kane ou Kolo-Muani, il faudra néanmoins passer à la caisse et il ne faut pas croire que Gonçalo Ramos est une piste low-cost pour le Paris SG. Et pour cause, la clause libératoire du joueur est fixée à 120 millions d’euros. Il se murmure selon A Bola que le Benfica ne s’opposera toutefois pas à son départ pour 80 millions d’euros. A ce prix, le PSG pourrait tenter la bonne affaire avec ce buteur amené à quitter Benfica pour rejoindre un top club européen cet été.