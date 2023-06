PSG ‍: Luis Campos viré, son remplaçant déjà nommé ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après l'annonce du départ probable de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le Paris Saint-Germain va vivre un été bouillant. Et, une première tête va tomber dans la foulée de ce choix validé par le Qatar.

La canicule est déjà installée au-dessus du Parc des Princes, et les supporters parisiens doivent désormais se demander ce qui va leur tomber sur la tête. Au lendemain des révélations sur le possible accord déjà trouvé entre le clan Mbappé, le Real Madrid et le PSG pour un transfert à hauteur de 250 millions d’euros (200 ME + 50ME de bonus), c’est à présent Luis Campos qui est dans la cible. À l’occasion d’un live sur Twitch, suivi par des milliers de personnes, dont de très nombreux supporters espagnols, le site PSG Community a indiqué que le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi arrivé il y a un an et qui avait fait venir Christophe Galtier à Paris, était sur le départ. Un départ directement lié à celui de Kylian Mbappé, mais aussi à ses relations avec le puissant agent Jorge Mendes. Pour le remplacer, le site a déjà un nom.

Luis Campos en grand danger au PSG

« Luis Campos ne poursuivra pas l’aventure au Paris Saint-Germain. D’abord, parce qu’il est venu à la demande de Mbappé, et surtout le Qatar est un peu fatigué des remous qu’il y a eu autour de Luis Campos dans les transferts et des histoires autour du club, et assainir tout cela. Et, enfin, le PSG veut donner les pleins pouvoirs à un coach, Luis Enrique, qui travaille depuis des semaines sur le mercato et a déjà établi une liste de joueurs (…) Antero Henrique va prendre une place prépondérante au Paris Saint-Germain, dans une fonction que l’on ne connaît pas encore. Luis Enrique et Antero Henrique travaillent déjà main dans la main », a confié Max Miotto, journaliste de PSG Community.

🚨 INFO PSG Community : Luis Campos va quitter le PSG !



▪️ Dans la lignée du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Luis Campos va également quitter ses fonctions de directeur du football. La connexion Campos-Jorge Mendes est mal perçue en interne.



▪️Doha a une totale… pic.twitter.com/nPIiunkU4q — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 23, 2023

Après cette émission, Fabrizio Romano, le spécialiste italien du mercato, a fermement tenu à démentir le possible départ de Luis Campos du Paris Saint-Germain. « Luis Campos n'envisage pas de quitter le Paris Saint-Germain. Il est concentré à 100% sur le projet du PSG. Campos s'occupe du mercato parisien et rien n'a changé du tout, malgré les informations sur le fait que le PSG serait sur le point de se séparer du conseiller portugais », a riposté l'un des journalistes les plus puissants dans ce domaine, même si le PSG n'a jamais été son terrain de jeu préféré. Cela n'a pas manqué, les membres de PSG Community ont rapidement répondu à Fabrizio Romano sur Twitter en ironisant : « Peut-être que Luis Campos ne veut pas partir, mais l’Emir envisage d'arrêter la collaboration. Il ne semble rien savoir ». En l'espace de 24 heures, le média proche du PSG a balancé deux bombes, reste désormais à savoir si cela sera suivi d'effet.