PSG ‍: Luis Campos refuse Kolo Muani, Al-Khelaïfi débarque

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore pas mal de travail sur le marché des transferts. Nasser Al-Khelaïfi a apparemment repris en main certains dossiers devant les difficultés de Luis Campos.

Cette fin de mercato estival va être mouvementée dans la capitale. Le PSG se cherche encore deux joueurs offensifs. Bradley Barcola et Randal Kolo Muani ont les faveurs du club francilien. Luis Enrique veut plus de profondeur et souhaite que le PSG mette les moyens qu'il faut pour se donner toutes les chances cette saison. Pour cela, Paris va devoir mettre la main au portefeuille. D'abord pour Barcola, alors que l'OL réclame près de 60 millions mais aussi pour Kolo Muani. Francfort veut le prix fort pour son vice-champion du monde. Il se dit qu'en-dessous des 100 millions d'euros, il sera difficile pour le Paris Saint-Germain d'avoir gain de cause. Un Kolo Muani que veut absolument Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser prend les choses en main

Il y a quelques semaines, Kolo Muani n'était pas le nom qui sortait le plus dans la presse. Le PSG était concentré dans des profils comme Dusan Vlahovic ou encore Harry Kane. Finalement, c'est bien l'ancien du FC Nantes qui a retenu l'attention du club de la capitale. Et pour une raison bien précise. En effet, d'après les informations de Paris Saint-Germain Actualités, c'est encore Nasser Al-Khelaïfi qui s'occupe de boucler le dossier Randal Kolo Muani, comme c'était aussi le cas pour Ousmane Dembélé. Le compte rajoute qu'à la base, Luis Campos n'était pas chaud pour prendre les deux joueurs et ne fait donc visiblement pas beaucoup d'efforts pour finaliser ce dossier. Le dirigeant qatari a donc pris la relève, même si ce n'est en théorie pas du tout son rôle. Reste à savoir si le président parisien arrivera à ses fins. En tout cas, cela traduit bien quelques dissensions en interne au PSG. Il se dit d'ailleurs que Luis Campos pourrait être prié d'aller voir ailleurs après cette fenêtre de transferts.