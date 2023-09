PSG ‍: Luis Campos reçoit un cadeau incroyable d'Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato du Paris Saint-Germain est terminé et c'est peu dire qu'il a été spectaculaire aussi bien sur les renforts que sur les départs. Luis Campos a fait son travail, et pourtant il est annoncé sur la sellette.

Le conseiller sportif portugais du PSG n’a pas compté ses heures durant le marché des transferts qui s’est achevé le 1er septembre dernier. Même s’il a une mission similaire avec le Celta Vigo, Luis Campos a quasiment fait un sans-faute par rapport aux exigences de Nasser Al-Khelaifi et de Luis Enrique. Réussir à vendre Neymar en quelques jours en Arabie Saoudite reste l’un des plus beaux exploits de ce mercato 2023, et même si Campos n’a pas géré totalement certains dossiers, on pense notamment celui menant à Randal Kolo Muani, il a fait le job. Néanmoins, plusieurs journalistes ont évoqué un possible départ du conseiller du président du Paris Saint-Germain dans les prochains jours, le patron qatari ayant, à priori, une relation très tendue avec celui qui l’avait déjà verbalement secoué lorsqu’il était dirigeant à Lille. L’avenir de Luis Campos au PSG était sombre, du moins jusqu’à ce mercredi.

Luis Campos est « fantastique » pour le PSG

En déplacement au Portugal, et plus précisément à Braga dont Qatar Sports Investments est un gros actionnaire, Nasser Al-Khelaifi a non seulement tordu le cou à cette rumeur d’un départ de force de Luis Campos, mais il a également dit tout le bien qu’il pensait de ce dernier. Se confiant au quotidien sportif Record, le président qatari du Paris Saint-Germain a renouvelé sa confiance à Campos. « Notre fantastique directeur sportif, Luis Campos, est également originaire de la région de Braga, nous avons même pris l'avion ensemble après le match contre Lyon dimanche (…) Pendant la période des transferts de cet été, je peux dire que Luis Campos et moi avons travaillé ensemble 20 heures par jour pendant deux mois sans interruption et je pense que tout le monde peut voir les excellents résultats de ce travail. Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques et je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG », a lancé Nasser Al-Khelaifi en marge de l’inauguration de nouveaux équipements du club de Braga.

Olhamos sempre em frente. E o que vemos dá-nos razões para sorrir 🥰



Nasser Al Khelaifi, Ricardo Rio, Fernando Gomes e Pedro Proença, entre outros convidados, conheceram todo o projeto da Cidade Desportiva. #PorMais pic.twitter.com/a44GhVBYUG — SC Braga (@SCBragaOficial) September 4, 2023

De quoi calmer, au moins provisoirement, les supputations sur l'avenir de Luis Campos au Paris Saint-Germain. D'autant plus que ce dernier est tout de même intimement lié au dossier Kylian Mbappé, dont l'avenir est chez les champions de France est assuré pour cette saison, mais qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Au moment où Nasser Al-Khelaifi souhaite éviter un fiasco total en 2024, il n'est probablement pas judicieux de limoger sans ménagement celui qui est proche du clan Mbappé. Luis Campos a en effet largement contribué à ce que la star français signe au PSG en 2017 et accepte de prolonger en 2022.