PSG : Luis Campos est nul, l'agression tombe

Le PSG vit une importante période de turbulences depuis le début de l'année 2023. Parmi les cibles des critiques, on retrouve Luis Campos.

Il y a quelques mois, le PSG décidait de confier les rênes de son nouveau projet au duo Luis Campos-Christophe Galtier. De quoi en charmer plus d'un sur le papier. Les deux hommes se connaissent bien et ont connu de grands succès ensemble. Mais le projet du PSG est bien plus compliqué que ce qu'ils ont connu auparavant. Et tout ne se passe pas forcément comme prévu pour Luis Campos. Le conseiller sportif portugais, qui travaille aussi pour le Celta Vigo, n'a pas convaincu avec son recrutement. Et les résultats ne suivent pas. L'ancien du LOSC se retrouve sous le feu des critiques et de plus en plus de consultants et autres observateurs pensent que le PSG a fait une grosse erreur de casting en recrutant Luis Campos. C'est notamment l'avis de Jonatan MacHardy.

Luis Campos, pas les épaules pour le PSG ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. « Luis Campos a tout faux. C'était un échec qui était annoncé. Regardez le recrutement. Regardez combien Sanches a été payé. Regardez combien Ekitike a été payé. Il n'a rien à faire à la tête d'un projet comme le Paris Saint-Germain. Tu le mets trading où il faut chercher des jeunes, je veux bien. Mais là, on est dans un projet où tu n'as pas le temps de travailler. C'est un projet de deux ou trois ans maximum. Campos n'a pas les compétences ou le réseau pour faire ça. Quand tu vois qu'il a été incapable de boucler le dossier Skriniar. Il n'est pas compliqué ce dossier. Il a tout le club derrière lui pour ce dossier », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, persuadé que Luis Campos n'est pas l'homme de la situation pour le projet du PSG. D'après certaines informations, le prochain mercato estival pourrait être le dernier pour le conseiller sportif portugais, qui n'aura plus le droit à l'erreur.