PSG ‍: Luis Campos débarqué, Paolo Maldini favori numéro 1 ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans le même bateau que Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait ne pas survivre à un départ de l'attaquant français. Pour remplacer son conseiller sportif, Nasser Al-Khelaifi aurait déjà un nom en tête : Paolo Maldini.

Difficile de dire ce qu’il va se passer au PSG dans les 15 prochains jours, tant l’actualité des champions de France semble dépendre de la décision de Kylian Mbappé. L’ultimatum de son patron qatari est clair, soit le champion du monde 2018 prolonge son contrat, soit il devra accepter un transfert avant le 31 août. Dans ses valises, Mbappé pourrait emmener les gens qu’il a fait venir l’été dernier, et pas uniquement un attaché de presse, puisque Luis Campos en personne serait en danger. Nasser Al-Khelaifi a beau avoir dit tout le bien qu’il pensait de son conseiller, on sait que le président du PSG n’aura aucun scrupule à le virer. Et l’agence de presse italienne Mediaset affirme que le poste laissé vacant par Luis Campos ne le sera pas longtemps. Son successeur serait actuellement en Italie.

Un Italien pour succéder à Luis Campos au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paolo Maldini (@paolomaldini)

Non, il ne s’agira pas d’un énième retour de Leonardo, mais de la venue d’une vraie légende de l’AC Milan et du football italien. Paolo Maldini, viré par les Rossoneri, est en effet sur les tablettes du Paris Saint-Germain, dévoile le média italien. Et Mediaset d’indiquer que s’il vient au PSG, le fils de Cesare Maldini aurait l’ensemble des dossiers sportifs à sa charge. Cependant, Paolo Maldini, désormais libre, est également cité comme un possible coordinateur de la Squadra Azzurra, la fédération italienne de football voulant tout réorganiser, tout en maintenant sa confiance à Roberto Mancini. Il est vrai qu’entre le fiasco des qualifications pour le Mondial 2022 et l’échec des Espoirs italiens lors du récent Euro, ce qui les privera des JO de Paris, le football transalpin va devoir rapidement se réformer, l’Euro étant dans un an. Une compétition dont l'Italie est le tenant du titre.