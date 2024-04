Leipzig ou PSG, c'est à Xavi Simons de choisir ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura un été chargé sur le marché des transferts. Parmi les dossiers qui prendront de l'énergie, celui concernant Xavi Simons.

Lors du dernier marché des transferts estival, le PSG avait réussi à faire signer de nouveau Xavi Simons, seulement un an après son départ au PSV. Mais le club de la capitale ne pouvait pas lui assurer un temps de jeu conséquent, raison pour laquelle il a été prêté à Leipzig. Et avec le club allemand, le Néerlandais régale. De quoi impressionner Luis Enrique, qui compte sur lui la saison prochaine au PSG, surtout sans Kylian Mbappé. Mais voilà, Leipzig ne désespère pas de se le faire prêter une saison de plus. Et dans ce dossier, Xavi Simons aura son mot à dire. Du moins si l'on en croit les informations de Santi Aouna.

Xavi Simons, le PSG tremble encore

Looking forward to the two games incoming 🔜🧡 pic.twitter.com/pXmtLcvlMl — Xavi Simons (@xavisimons) March 20, 2024

Ces dernières heures, le journaliste affirme en effet que le PSG compte bien faire une place dans son effectif à Xavi Simons la saison prochaine. Ses prestations accomplies et sa polyvalence sur le terrain ont notamment convaincu l'entraineur francilien. « Reste à connaitre la position de Xavi Simons qui aura son mot à dire sur son avenir », note aussi Santi Aouna, qui confirme donc que l'ancien du Barça a encore la possibilité de pouvoir recaler un retour au Paris Saint-Germain et continuer son aventure en Bundesliga. Mais la tentation de pouvoir s'imposer dans la capitale sans la présence parfois étouffante de Mbappé a de quoi le tenter. Du côté du PSG, on s'éviterait un investissement majeur sur le marché des transferts, surtout vu les prix actuels concernant les joueurs qui ont le même profil que Xavi Simons. Pour rappel cette saison, toutes compétitions confondues, la pépite de 20 ans a planté 9 buts et donné 11 passes décisives en 36 matchs joués.