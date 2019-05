PSG : Lucas n'a qu'un regret sur sa carrière à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Héros de la semaine avec son triplé à Amsterdam qui a qualifié Tottenham pour la finale de la Ligue des Champions, Lucas Moura est sur toutes les lèvres en France. C’est malheureusement plus souvent pour railler le fait que le PSG l’ait vendu en janvier 2018 après six mois sur le banc, que pour réellement féliciter le Brésilien de sa performance. Bien conscient que le rapprochement avec les échecs parisiens en Ligue des Champions allait être fait, Lucas Moura a répondu aux questions de la télévision brésilienne à ce sujet. Et avec classe puisqu'il regrette simplement la fin de l'aventure.

« Je ne voulais pas partir de la manière dont je suis parti du PSG. Je suis resté là-bas cinq ans, j'ai écrit une belle histoire. Mais comme je l'ai dit, les sept derniers mois là-bas ont été très difficiles. Je n'étais pas convoqué pour les matches. Je sentais pourtant que je pouvais être important, aider. Mais ça fait partie du football. Cela m'a aidé à devenir plus fort. J'en suis sorti plus fort », a confié à Globo le nouveau chouchou du public chez les Spurs, qui retrouve une seconde jeunesse après une fin de parcours bien difficile du côté du PSG. Il avait en effet été mis de côté par Unai Emery, et poussé vers la sortie au mercato de janvier en n'étant même plus aligné sur les feuilles de match lors des dernières rencontres.