PSG : Neymar est malheureux à Paris, Daniel Alves se confie !

Le mercato estival n’ouvrira ses portes qu’en juin prochain, mais il est déjà dans toutes les têtes au sein du Paris Saint-Germain.

Après un exercice raté, et de multiples échecs en coupes, le club de la capitale voudra considérablement renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Pour cela, de grands joueurs sont attendus dans le secteur défensif notamment. Concernant l’attaque, les mouvements devraient être rares. À moins qu’un mastodonte européen, comme le Real Madrid, décide de passer à l’offensive pour Mbappé ou Neymar. Alors que l’envie du champion du monde français reste incertaine après ses dernières sorties médiatiques, celle du Brésilien, elle, semble intacte. C’est en tout cas ce que confirme Daniel Alves.

« Neymar est en transition, car il n'obtient pas les résultats qu'il souhaite. Et il est très obsédé par cela. Il veut toujours être au top. Par conséquent, s'il ne l’est pas, il est malheureux. Il doit profiter de ses vacances pour réfléchir à ce qu’il peut faire pour devenir un joueur plus important. Neymar heureux à Paris ? Il n'est pas content, car il n'a pas obtenu les résultats escomptés. Mais je crois qu'il va rester avec le PSG. Neymar au Real Madrid ? Je dirais non. Neymar de retour au Barça ? Je pense que c'est très difficile. Les gens du Barça ne voudront pas reconnaître qu'ils ont besoin de lui. Et c'est un problème. Vous ne pouvez pas laisser votre ego dicter votre vie. Barcelone a ce problème. Tout le monde a besoin de Ney », a avoué, sur ESPN, le grand ami du Ney, pour qui Neymar n'a qu'un seul problème à Paris, celui de ne pas être assez performant par rapport aux attentes.