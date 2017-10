PSG : Lucas arrête les pizzas et les barbecues pour rejouer

Dans : PSG, Ligue 1.

Mis au fond du placard au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Lucas Moura a décidé d'employer les grands moyens pour tenter de retrouver une place de titulaire.

37 minutes. Voici le très maigre temps de jeu de Lucas depuis le début de la saison, au cours duquel il a tout de même marqué un but contre Metz. Relégué très loin dans la hiérarchie offensive d'Unai Emery, derrière notamment Neymar, Cavani, Mbappé et Draxler, l'attaquant brésilien n'est plus trop dans les plans de son club, qui envisage même de le vendre au cours du prochain mercato. Mais le joueur espère que cela va changer. Et pour arriver à ses fins, Lucas ne lésine pas sur les moyens. Jugeant qu'il n'avait pas une bonne hygiène de vie auparavant, l'ancien de Sao Paulo est désormais suivi par un physiothérapeute et un nutritionniste avec l'ambition de redevenir un joueur qui compte au sein de l'effectif francilien.

« Quel que soit le scénario avec l'équipe nationale et la décision de Tite, je dois me concentrer sur ma progression au PSG. Aujourd’hui, je m’alimente de manière réglée. Je ne mange pas de pizzas et les barbecues que j’apprécie tant me manquent. Mais je suis concentré sur le fait d’améliorer ma condition physique. La saison a commencé de manière compliquée pour moi, mais je travaille pour récupérer ma place de titulaire et les bons moments que j’ai eus l’an passé », a lancé, sur UOL, Lucas, qui souhaite donc revenir au top de sa forme avec le PSG pour retrouver la sélection brésilienne avant la Coupe du Monde 2018.