PSG : Liverpool doit s’abstenir, Mbappé n’est pas Klopp-compatible

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à quitter le Paris Saint-Germain au plus vite, Kylian Mbappé fait l’objet de rumeurs autour de Liverpool. On parle d’un possible échange avec Mohamed Salah. Une hypothèse qui ne fait pas l’unanimité.

A supposer que Kylian Mbappé parvienne à convaincre ses dirigeants, ce qui n’a rien d’évident à l’heure actuelle, où pourrait atterrir l’attaquant du Paris Saint-Germain ? Une chose est sûre, c’est que le président Nasser Al-Khelaïfi aura beaucoup de mal à discuter avec le Real Madrid suite au précédent feuilleton, sans parler de la Super Ligue. Reste alors la possibilité de rejoindre Liverpool. On parle effectivement d’un éventuel échange avec Mohamed Salah. Mais du côté anglais, l’ancien Red Emile Heskey se méfie de la mentalité du Français.

🗣️🔴🔵 | Romain Mabille (président du CUP) sur Mbappé :



“On va attendre avant de prendre position sur le sujet et savoir ce qu'il en est vraiment, même si on est mitigé sur cette question […] On l'aime, on veut le garder, mais il ne doit pas être au-dessus [du #PSG]” pic.twitter.com/udRPDTqx62 — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 14, 2022

« Si j'échangerais Kylian Mbappé contre Mo Salah ? C'est une question difficile ! N'importe qui aurait du mal à refuser un joueur comme Kylian Mbappé, a d’abord répondu le consultant au site Gambling. Mais si tu viens de signer un nouveau contrat et que tu fais déjà toute une histoire pour partir, pourquoi est-ce que tu ne le referais pas dans ton prochain club ? C'est la seule chose qui me dérange chez certains joueurs qui quittent leur club. Qu'est-ce que cela dit de toi quand tu veux partir alors que tu viens de signer un nouveau contrat ? Et en tant que manager, tu te demandes : "Est-ce que j'ai envie de ramener cet état d'esprit dans mon environnement ?" »

« Je préférerais garder Salah »

« Dans les grands clubs, oui, tu auras des stars mais tout le monde devrait être au même niveau. Je ne pense pas que Jürgen Klopp voudrait traiter différemment un joueur rapport aux autres, a prévenu l’Anglais. Kylian Mbappé est un joueur de classe et il intégrerait n'importe quel onze de départ. Mais après il y a toutes ces questions qui viennent avec lui. Donc est-ce que je validerais un échange entre Mo Salah et Kylian Mbappé ? Probablement pas. Kylian Mbappé est une version plus jeune de Mo Salah et il est très excitant, mais je préférerais garder Mo Salah. » A croire que le Parisien commence à se faire une mauvaise réputation en Europe.