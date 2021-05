PSG : Lionel Messi sur la Tour Eiffel, il rêve plus grand !

Dans : PSG.

Encore et toujours en fin de contrat du côté du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait très vite revenir dans le viseur du Paris Saint-Germain…

Après avoir prolongé le contrat de Neymar jusqu’en 2025 la semaine dernière, le club de la capitale française cherche désormais à trouver un accord avec Kylian Mbappé. Mais avec le champion du monde français, les négociations sont difficiles… C’est donc pour cette raison que Leonardo commence à regarder le marché, où Lionel Messi fait figure de cible principale en cas de départ de Mbappé. En tout cas, le fait que Neymar se projette sur le long terme au PSG est un bon point pour Paris dans le dossier Messi, sachant que le Brésilien et l’Argentin ont envie de rejouer ensemble. D’ailleurs, selon les informations du 10 Sport, la famille Messi chercherait un logement habitable sur Paris en vue des prochains mois. De quoi enflammer Omar Da Fonseca.

« Il est fort probable que le PSG aille jusqu'au bout »

« Je veux que Messi vienne à Paris ! S'il vient, je loue trois sièges au Parc des Princes, je prends une gazinière et je vis 24h sur 24 au Parc des Princes. Évidemment qu’à Paris, il pourrait avoir le tapis rouge, sa photo sur la Tour Eiffel, et je pense que d'autres éléments sont aussi envisageables. Il y aura plein de choses préparées en amont pour le séduire. Il est fort probable que le PSG aille jusqu'au bout. Il faut qu'il vienne illuminer encore la ville-lumière. Je veux qu'il vienne demain matin. S’il faut, je l'aide à faire le déménagement ! », a lâché, sur Foot Mercato, le fan de Messi, qui rêve donc de voir le sextuple Ballon d’Or sous le maillot du PSG sur la pelouse du Parc. Ce qui est toujours possible, sachant que Messi n’a pour l’instant aucun contrat pour la saison prochaine.