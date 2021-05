Barça : Messi au bord du clash, le PSG a mis le feu

Dans : PSG.

Le week-end dernier, Neymar a officiellement prolongé son contrat au sein du Paris Saint-Germain. Une information qui met le feu au FC Barcelone…

Elle ne faisait plus aucun doute depuis plusieurs semaines maintenant, mais la prolongation de Neymar jusqu’en 2025 a été officialisée par le PSG samedi. Recruté pour 222 ME il y a quatre ans, l'international brésilien ne retournera donc pas au Barça, comme Joan Laporta l’aurait bien voulu. En effet, pour convaincre Lionel Messi de rester, le nouveau président catalan s’était mis en tête de rapatrier Neymar au Camp Nou. L’international argentin, toujours très proche de son ami brésilien, aimerait bien rejouer avec Neymar. Mais ce ne sera donc pas à Barcelone. Au grand dam de Laporta, qui rêvait de conforter son ambitieux projet avec une arrivée majeure… Désormais, la potentielle venue de Sergio Agüero ne suffirait plus à Messi, comme l’explique Marca.

Messi met la pression sur Laporta

Encore en fin de contrat au 30 juin prochain, le sextuple Ballon d’Or n’a toujours pas reçu une offre formelle et officielle de prolongation de la part de son club. Il faut dire que les Blaugrana réalisent actuellement un audit interne pour savoir si le FCB a les moyens d’offrir un nouveau contrat en or à sa Pulga. Ce qui n’est pas gagné en cette période de crise… Mais quoi qu’il en soit, Laporta ne lâchera pas l’affaire. En contact avec le père de Messi, le président va chercher à renforcer son équipe, en visant par exemple Herling Haaland. Mais vu que Dortmund n’est pas vendeur et que Barcelone n’a pas 200 ME à dépenser sur le marché des transferts, il sera difficile de recruter le grand buteur de demain. Au final, le FCB pourrait s’en sortir avec des joueurs libres, comme Memphis Depay (OL) ou Eric Garcia (Manchester City). Pas sûr que cela suffise pour convaincre Messi, qui pourrait bien vite retomber dans le viseur du PSG, surtout si Kylian Mbappé refuse de prolonger à Paris...