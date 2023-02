PSG : Lionel Messi se barre, et on sait pourquoi !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Malgré un récent rendez-vous entre Jorge Messi et les dirigeants parisiens, Lionel Messi n'est plus du tout sur le point de prolonger au PSG. Son départ prend forme, et ce pour deux raisons.

Annoncée comme imminente en fin d’année 2022 juste après la Coupe du monde, la prolongation de contrat de Lionel Messi au PSG est désormais à ranger dans une case totalement différente. Depuis le début de l’année, l’Argentin a infléchi sa décision, et ne répond plus vraiment aux sollicitation de ses dirigeants. L’accord, qui était quasiment trouvé oralement sur son futur contrat d’un an avec une option pour aller jusqu’en 2025, n’a pas été confirmé et la tendance est désormais totalement inversée. L’Equipe annonce en effet que, si le PSG y croit toujours, le clan Messi est lui passé progressivement à autre chose.

Le PSG a maltraité Neymar, Messi en colère

Deux raisons à cela. La forme actuelle du club de la capitale français inquiète beaucoup le champion du monde, pour qui le Paris SG ne va pas dans le bon sens et pourrait même subir l’humiliation de se faire sortir dès les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Contrairement à Kylian Mbappé, qui envisage seulement un départ de Paris s’il venait à remporter la C1, La Pulga estimerait une nouvelle faillite européenne comme une preuve de l’incapacité du PSG à soulever ce trophée.

L’autre raison est l’ambiance au sein du vestiaire et du club, qu’il n’apprécie guère. S’il se sentait bien en début de saison, quand tout le monde semblait avoir les jambes, il n’a pas aimé du tout de voir que le PSG cherchait à se défaire de Neymar, qui est son grand ami et selon lui un joueur qui peut faire gagner la formation de Christophe Galtier s’il est mis dans de bonnes dispositions. Même s’il n’a rien à reprocher directement à Kylian Mbappé, le fait que le PSG ait décidé de centrer son projet sur l’international français le choque, alors que le club parisien n’a pas qu’une seule star, mais bien trop à ses yeux. Une preuve que le divorce est peut-être prononcé dans sa tête depuis longtemps.

Désormais, le PSG a l’impression que Messi et son clan cherchent surtout à gagner du temps. La preuve avec le dernier rendez-vous qui a eu lieu ce mercredi entre les patrons du champion de France et Jorge Messi, le père et agent du joueur. Selon L’Equipe, cela n’a absolument pas été fructueux, et si le contact n’est pas rompu, un autre rendez-vous a été pris plus tard dans la saison, courant mars après les 1/8e de finale de Ligue des Champions.

Messi au Barça, c'est sérieux

Mais surtout, le journaliste du quotidien sportif Damien Degorre l’annonce, dans la foulée de ce rendez-vous, Jorge Messi a directement filé à Barcelone. Si cela a tendance à faire sourire, il est bon de rappeler que le père de La Pulga a toujours voulu mettre sur place un retour au Barça, et que d’énormes efforts pourraient être faits pour cela arrive. Joan Laporta, le président qui avait poussé Messi dehors, a reconnu qu’il avait « une dette » envers son numéro 10 légendaire. Au point de faciliter son retour ? En tout cas, pour L’Equipe, il y a une autre issue de secours qui est étudiée sérieusement, c’est le fait de rejoindre l’Inter Miami de David Beckham, où il se voit bien s’installer pour son après-carrière. Autant dire que le PSG ne cesse de perdre des points, surtout que son niveau actuel et la possible élimination face au Bayern Munch n’aident pas Lionel Messi à se convaincre qu’il a fait le bon choix en signant à Paris.