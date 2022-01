PSG : Lionel Messi revient de vacances avec le Covid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les Sud-Américains sont revenus ce dimanche au Camp des Loges, pour la dernière séance avant de prendre la direction de Vannes. Ce sera sans Lionel Messi, qui n’était de toute façon pas forcément attendu en Bretagne, et qui a été testé positif au Covid dès son retour à Paris. L’Argentin avait lancé, pour la nouvelle année, un message vindicatif contre le virus qui nuisait à la vie de chacun, et espérait que ce serait bientôt la fin de cette situation qui paralyse toujours la planète et le retour à la vie normale. Sergio Rico, Juan Bernat et Nathan Bitumazala ont également été testés positifs au Covid ce dimanche