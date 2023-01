PSG : Lionel Messi fait une promesse au Barça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat en faveur du PSG.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la prolongation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain n’a toujours pas été officialisée. En stand-by pendant la Coupe du monde au Qatar, les négociations ont repris après le sacre de l’Argentine et un accord de principe a été trouvé. Mais les discussions bloquent visiblement sur certains détails du futur contrat de Lionel Messi puisque pour l’heure, rien n’a été officialisé à ce sujet. Pendant ce temps, les supporters du FC Barcelone continuent à rêver d’un improbable retour de leur ancien capitaine en Catalogne. Tant que la prolongation de Lionel Messi au PSG n’est pas officialisée, les pensionnaires du Camp Nou y croiront jusqu’au bout. Leur vœu a toutefois peu de chances de se concrétiser selon les informations du site Defensa Central, qui en sait plus au sujet d’un potentiel retour de Lionel Messi au Barça.

Messi ne veut pas revenir à Barcelone

Le média espagnol confirme dans un premier temps l’accord de principe entre Lionel Messi et le PSG. La prolongation de l’international argentin pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024, doit être officialisée dans les prochaines semaines. En ce qui concerne son avenir post-PSG, Lionel Messi ne sait pas encore quelle direction il prendra. L’international argentin sait en revanche où il ne veut pas aller et selon Defensa Central, il est d’ores et déjà acquis que La Pulga ne reviendra jamais au Barça. Sa décision est prise et il ne reviendra pas dessus à en croire le média espagnol, qui considère que ce chapitre de sa carrière est refermé. Messi ne veut pas écorner l’image qu’il a du côté de Barcelone, où il est considéré comme un Dieu vivant. Le meneur de jeu du PSG craint qu’un retour tardif au Barça, à 36 ou 37 ans, soit une mauvaise idée et qu’il ne soit pas performant, ce qui entacherait forcément l’histoire légendaire qu’il a écrit en Catalogne. Un coup dur pour les Socios du Barça, lesquels croisaient toujours les doigts pour voir revenir l’enfant prodige dans leur club. Ce ne sera jamais le cas, à moins d’un gros revirement de situation.