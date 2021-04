Média : Julien Courbet mouille Presnel Kimpembe pour rien

Dans : PSG.

A deux jours du match PSG-Manchester City, Presnel Kimpembe pouvait espérer mieux que la polémique initiée par Julien Courbet concernant le père du défenseur parisien.

Chaque jour de la semaine, Julien Courbet réalise en direct sur M6 et RTL une émission intitulée « ça peut vous arriver » destinée à venir en aide des des particuliers ou des professionnels qui auraient été victimes d’une arnaque. Et ce lundi, l’émission a évoqué la situation d’une personne qui affirme avoir été escroquée par un certain Isaac Mampuya Kimbempé, nom évidemment bien connu. Et pour ceux qui douteraient de la relation entre ce monsieur et Presnel Kimpembe, un bandeau présent à l’écran résume l’affaire « Le père d’un footballeur célèbre lui emprunte 30.000 euros et ne rembourse pas. »

Pour résumer l’histoire, Issac Mampuya Kimpembe aurait emprunté de l’argent à plusieurs personnes en indiquant qu’il n’y aurait aucun problème pour les rembourser compte tenu du fait qu’il était le père du champion du monde. Une affaire présentée comme « surprenante et exceptionnelle » par Julien Courbet, histoire de faire monter la sauce. L’animateur a donné la parole à une victime supposée, lequel a fait un récit abracadabrantesque de cette histoire à laquelle s’est invitée la soeur de cette personne, à priori nouvelle petite amie d'Issac Mampuya Kimpembe qui aurait demandé 30.000 euros en signant une reconnaissance de dette. Plus étonnant encore, la victime a expliqué qu’un courrier recommandé avait été envoyé à la société de Presnel Kimpbembe pour l’informer de cette situation, et cela même si le défenseur du PSG n’a rien à voir avec tout cela. Joint au téléphone par Julien Courbet, Issac Mampuya Kimpembe s’est expliqué de manière assez alambiquée sur cette histoire, le dialogue avec sa supposée victime tournant au tragi-comique, le père niant totalement avoir promis que son fils allait rembourser les sommes prêtées. D'autres victimes de Issac Mampuya Kimpembe seraient également concernés sans qu'aucune ne soit présente à l'antenne pour le justifier. Pour les supporters du Paris SG, Julien Courbet, qui se revendique supporter de Bordeaux, et M6, qui a vendu le club à King Street, ne sont pas vraiment fair-play dans cette histoire sortie à 48h d'un rendez-vous aussi important pour le PSG et son défenseur.