PSG : Lionel Messi a déjà remboursé son salaire ?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Malgré le fait que l’arrivée de Lionel Messi au sein du Paris Saint-Germain ait énormément fait parler, le cap du million de maillots vendus n’a toutefois pas encore été franchi et cela semble logique.

La venue de Leo Messi au PSG a fait l’effet d’une bombe sur toute la planète football. Il faut dire que Paris a peut-être réalisé le plus beau coup de l’histoire du mercato en recrutant l'un des meilleurs joueurs de l’histoire de manière gratuite, à la fin de sa longue aventure avec le Barça. Accueilli comme un Dieu par le public du Parc des Princes le week-end dernier avant le match de Ligue 1 contre Strasbourg, l’attaquant argentin a suscité un engouement jamais vécu en France. Pour les fans parisiens, il n'y avait pas de temps à perdre et ces derniers se sont rués sur la boutique du club francilien pour s’acheter directement le nouveau maillot de la Pulga floqué du numéro 30. Une vente qui a plus que bien marché, puisque la boutique en ligne du club a très vite été en rupture de stock, alors que le magasin du club aux Champs-Élysées n’a pas désempli. Sur les réseaux sociaux, le chiffre d’un million de maillots vendus a même été évoqué, ce qui aurait presque permis de rembourser son salaire. Une fausse rumeur, selon Fabien Allègre.

Le maillot 30 de Lionel Messi s'arrache, mais le PSG n'a pas de stock

« On est très loin du million de maillots vendus. Le deal avec Messi s'est fait très rapidement, ce n'est pas quelque chose que l'on a pu anticiper. On n'est pas des magiciens. Après, oui, le trend de ventes a été phénoménal », a expliqué le directeur de la diversification de la marque PSG dans les colonnes de L'Equipe. Si cette fameuse barre du million, franchie au cours des deux dernières saisons au PSG avec les quatre tuniques, n’a donc pas encore été dépassée, le club francilien assiste quand même au meilleur lancement de son histoire. Il faut dire que les nouvelles tuniques de Neymar, Kylian Mbappé et Sergio Ramos étaient en rupture de stock ces dernières heures, comme celle de Lionel Messi. Dans tous les cas, le PSG sait que l'investissement mis sur Lionel Messi durant ce mercato va très vite devenir rentable.Et encore plus si l’Argentin répond présent sur le terrain, et notamment en Ligue des Champions. Mais en attendant, les usines de Nike tournent à plein régime afin de fournir les précieux maillots floqués du numéro 30 qui sont vendus à plus de 100 euros.